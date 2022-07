Deputado Antonio Andrade e demais deputados lançam sinal da TV Assembleia em Dianópolis

O presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Antonio Andrade (Republicanos), acompanhado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e de outros três deputados estaduais, lançou nesta quarta-feira, 29, o sinal digital da TV Assembleia em Dianópolis, região sudeste do Estado – que já pode ser sintonizado canal 51.3 HD. O evento aconteceu durante a solenidade de apresentação do projeto arquitetônico do novo câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) na cidade e assinatura para abertura licitatória da obra.

Atualmente a TV Assembleia já cobre 70% dos lares tocantinenses, podendo ser sintonizada em Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso e, a partir de agora, Dianópolis. Em seu discurso, o Deputado Antonio Andrade destacou que, além dos trabalhos dos parlamentares, os dianopolinos passam a ter acesso a programas informativos, culturais e ações de outras instituições, como do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estadual, Tribunal de Contas do Estado, entre outros. “Além disso, os tocantinenses vão ter acesso – por meio da TV, a partir de agosto –, a cursos preparatórios para concursos públicos e o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]”, informou.

No câmpus

De acordo com o reitor da Unitins, Augusto Rezende, o novo câmpus em Dianópolis possibilitará à instituição ter estrutura própria, que hoje funciona em prédio cedido pela prefeitura. Também proporcionará a ampliação de atendimento da universidade, com a expectativa de que passe de 850 alunos matriculados por ano para 1.500 acadêmicos.

“O projeto arquitetônico desenvolvido é moderno, obedecendo todos os critérios da constituição de um câmpus homologado pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC [Ministério da Educação] em 5.500 m² de área construída com quatro blocos, 30 salas de aulas, três laboratórios, auditório 150 pessoas, área de convivência, biblioteca com mais de 200 m², rampas de acessibilidade, cantina, pátio coberto e banheiros adaptados, trazendo um melhor conforto para o aprendizado”, ressaltou o reitor, acrescentando que o projeto prevê investimento de R$ 12 milhões.

Parceria

Atualmente a Unitins conta com cinco câmpus: Palmas, Paraíso, Dianópolis, Augustinópolis e Araguatins. A tendência é aumentar esse número e a oferta de cursos. Em seus discursos, todas as autoridades presentes lembraram que a Assembleia tem tido papel fundamental no fortalecimento da instituição.

Exemplo disso foi a aprovação – nesta Casa de Leis, no final do ano passado – da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 05/2021, que destina 1% da Receita Corrente Líquida do Estado para o orçamento anual da Unitins, garantindo a regularidade orçamentária para a manutenção e expansão da universidade.

Demandas

Atualmente o câmpus de Dianópolis oferece os cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis. Mas os deputados querem mais. Cláudia Lelis (PV) e Leo Barbosa (Republicanos) solicitaram a implantação de um curso de Turismo, já que o município integra a região das Serras Gerais, composta de rios de águas caudalosas, cachoeiras, lagoas, cânions, cavernas, mirantes e vales. Já Ricardo Ayres (Republicanos) lembrou sua luta pela criação da universidade, bem como projeto de sua autoria, aprovado pela Assembleia, que garante 50% das vagas aos alunos oriundos da rede pública de ensino.

Medicina

A criação e implantação do curso de Medicina foi outra demanda dos deputados. Caso haja viabilidade, garantiu Antonio Andrade, ele destinará para este fim R$ 1 milhão por meio de suas emendas parlamentares. Tanto ele quanto o reitor da Unitins, Augusto Rezende, lembraram os parlamentares estaduais destinaram R$ 4 milhões para o câmpus de Augustinópolis, região do Bico do Papagaio, o que garantiu a implantação desse curso naquele município.

Governador

O governador Wanderlei Barbosa tratou a ocasião em Dianópolis como um dia histórico para o Estado. Ele garantiu que, uma vez que o novo câmpus estiver pronto, a universidade focará em garantir o curso de Medicina para a região sudeste do Tocantins. “A Unitins tem liberdade para propor projetos. É uma instituição parceira do Governo do Tocantins, mas esse prédio será finalizado prevendo a instalação do curso de Medicina, que aquecerá a economia da cidade e trará profissionais qualificados para a região. Será um legado da gestão estadual”, afirmou.

Participações

O evento reuniu, além das autoridades já citadas, prefeitos e vice-prefeitos, secretários de Estado, vereadores, ex-prefeitos e ex-vereadores, lideranças políticas locais e regionais, professores, servidores e acadêmicos da Unitins.