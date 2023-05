Deputado Antonio Andrade se compromete em ajudar a Polícia Federal no Tocantins

O deputado federal campeão de votos no Tocantins, Antonio Andrade (Republicanos), esteve reunido em Brasília nesta terça-feira, 16 de maio, com o Superintendente da Polícia Federal no estado, Delegado Reginaldo Donizetti Gallan Batista.

O superintendente veio à Brasília buscar emendas parlamentares para a PF no Tocantins. A PF exerce as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o estado democrático de direito.

As principais demandas são a construção da sede da Delegacia da Polícia Federal em Araguaína e o projeto executivo e estrutural da sede da Polícia Federal em Palmas. Ambas tem objetivo de aprimorar as condições de prestação de serviços à população tocantinense.

“Fiz um compromisso com o superintendente Delegado Reginaldo em ajudar com recursos a PF no Tocantins. As ações de infraestrutura, neste primeiro momento, são importantes para o desenvolvimento pleno do trabalho dos policiais. Conte comigo, estamos juntos”, disse o parlamentar.

