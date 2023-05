Governador Wanderlei Barbosa comemora aniversário de Rio Sono e visita obras de pavimentação asfáltica realizadas com incentivo do Governo do Tocantins

Fruto de convênio com a prefeitura local, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, visitou neste sábado, 13, a primeira etapa das obras de asfaltamento de 40 mil metros quadrados do setor Novo Horizonte, em Rio Sono. A ação fez parte da programação comemorativa dos 41 anos de emancipação política do município. As obras estão sendo executadas por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, do Governo do Estado do Tocantins, que destinou R$ 2 milhões ao município.

Ao parabenizar os riosonenses pelos 41 anos do município, o governador Wanderlei Barbosa destacou as transformações que a cidade vem experimentando em virtude das obras realizadas e reafirmou o compromisso da sua gestão em estabelecer parcerias para levar melhorias a vida das pessoas. “No momento que a cidade de Rio Sono completa 41 anos de emancipação, reafirmou o compromisso de realizar as obras de asfaltamento e a iluminação da ligação da cidade à BR 010. Fica aqui também o nosso compromisso de realizar a iluminação do estádio local”, disse o Governador, destacando as obras em andamento no setor Novo Horizonte, que está mudando a realidade da comunidade, ao promover qualidade saúde e qualidade de vida.

O governador Wanderlei Barbosa destacou ainda que o município de Rio Sono tem uma importância muito grande no cenário estadual, no entanto está em isolamento por falta de asfaltamento da BR 010. O Governador também reafirmou o compromisso de buscar uma solução para o problema da ponte sobre o Rio Sono, que tem parte da estrutura dentro de uma reserva indigena.

O prefeito Itair Martins destacou a satisfação em receber o governador Wanderlei Barbosa na data do aniversário da cidade e as parcerias realizadas para melhorar a infraestrutura da cidade. Ele disse que essa parceria tem sido vital para gerar empregos e aquecer a economia local. “Sabemos da importância dessas obras para as pequenas cidades, além da infraestrutura o apto roteamento da mão de obra local fortalece a economia do município. É um programa de grande alcance social, portanto estamos gratos em receber o governador Wanderlei Barbosa”, ressaltou o Prefeito.

A professora Jardevânia Rodrigues Pereira, moradora do setor Novo Horizonte, bairro beneficiado com a pavimentação asfáltica, destacou as obras como uma grande conquista para os moradores do bairro, que conviviam com muita poeira e lama, na época das chuvas. “Uma grande melhoria para os moradores, que conviviam com muita poeira, o que impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores, principalmente das crianças e idosos” frisou. A aposentada Joana Rodrigues dos Santos também comemorou a chegada do asfalto no setor. Esse asfalto é muito bom pra gente. Agora acabou a poeira e a lama”, disse.

O governador tambem inaugurou, juntamente com o prefeito Itair Martins e outras autoridades, as melhorias na avenida Aeroporto, onde foram executadas pela prefeitura local obras de paisagismo, calçamento, iluminação em led, além de academia e playground infantil. Também foram inauguradas as melhorias na Avenida Colegial, que passou a contar com calçamento, paisagismo e iluminação. Também foi entregue o novo prédio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), que recebeu o nome do ex-vice-prefeito e ex-vereador Domingos Alves Lira (Im Memoriam), além da reforma do Estádio Idalmir Martins, que passou a contar com gramado, sistema de irrigação, alambrado e cobertura das arquibancadas.

Também participaram do evento os deputados Ivory de Lira, Cleiton Cardoso, prefeitos e vereadores da região.

Edição: Alba Cobo