Deputado Antonio Andrade prestigia abertura oficial da Agrotins com a presença do presidente da Câmara Arthur Lira

O deputado federal Antonio Andrade prestigiou na manhã desta quinta-feira, 18 de maio, a abertura da Agrotins 2023, que esse ano traz como tema “Compliance no Agro”. A ocasião, contou com a importante participação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

O governador Wanderlei Barbosa, os senadores professora Dorinha e Eduardo Gomes, bem como toda a bancada federal do Tocantins também estiveram presentes. A feira que iniciou no dia 16 segue até o sábado, 20 de maio, e conta com mais de 800 expositores.

Estima-se que o maior evento de agronegócio da região norte do país, movimente cerca de R$ 2,5 bilhões em negócios na sua 23º edição.

Em entrevista durante a solenidade, o deputado federal Antonio Andrade ressaltou o retorno positivo que o evento traz ao Estado. “A Agrotins é certamente um evento consolidado, gera oportunidades para os produtores rurais e empresários, possibilita o compartilhamento de conhecimentos pois reúne inúmeros especialistas que trazem inovações, e essas informações são cruciais para a solução de desafios enfrentados no campo”, frisou.

O parlamentar finaliza dizendo que o agro é a locomotiva do estado e do Brasil. “Estou certo de que será uma excelente feira, alcançando o objetivo que é promover o desenvolvimento do setor agropecuário no Tocantins e no Brasil. O agro é a locomotiva da nossa economia”, frisou.

_Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade_