Deputado Antonio Andrade destaca a relevância da Maçonaria na homenagem aos 200 anos do Grande Oriente Brasil

Por Jornal Folha do Tocantins

08/04/2022 – Publicado às 05h36

O Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Deputado Antonio Andrade, nesta quinta-feira, 07, prestigiou na (Aleto) a Sessão Solene em homenagem aos 200 anos da Potência Maçônica Grande Oriente Brasil (GOB) e pelos 33 anos da implantação no Tocantins.

“No ano de 2022, bicentenário da sua Fundação, a Assembleia Legislativa faz essa Sessão Solene alusiva aos 200 anos de sua Fundação, data em que se comemora também os 33 anos de fundação. A Sessão é um reconhecimento pelos serviços prestados aos membros que se destacam nessa organização, que enfatiza a fraternidade, a tolerância, o respeito às leis, e as autoridades constituídas, e a busca incessante da verdade”, firmou o Deputado Antonio Andrade.

Maçonaria

A Maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Regida pela liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações; pela igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir a religião, a raça ou nacionalidade; e pela fraternidade de todos os homens, considerando que todos são filhos do mesmo criador. Seu objetivo é a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes.

Presenças

Estiveram presentes na homenagem autoridades do Estado, Assembleia, GOB, o Secretário Estadual de Segurança Pública, Wlademir Oliveira, representando o Governador Wanderlei Barbosa, o Mestre Geral do GOB no Brasil, Múcio Guimarães, o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa/GOB, Arquiariano Leão, o Grão-Mestre do GOB/Tocantins, Paulo Eduardo Tavares, o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Tocantins, Alexandre Modesto Braune, a representante da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul/Tocantins, Julita Marques, o Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Brasil/TO, Goiamar Magalhães, o Presidente da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa, Davi Siqueira, o promotor de Justiça, André Ramos, representando o Procurador Geral de Justiça, Luciano Casaroti, e o presidente da OAB-TO, Gedeon Pitaluga, entre outras autoridades.

Foram homenageadas mais de vinte e duas personalidades, como também as Lojas Maçônicas mais antigas do GOB no Estado do Tocantins e senhoras da Fraternidade Feminina.