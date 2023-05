Interação e arte marcam Café Literário na Escola Antônio Carlos Jobim

Com chás, biscoitos e um clima de harmonia, alunos das turmas do 4° e 5° ano da Escola Municipal Antônio Carlos Jobim, localizada na Arse 122 (1206 Sul), aproveitaram a programação do Café Literário realizado na manhã desta segunda-feira, 29, pela equipe da biblioteca da unidade.

O ambiente acolhedor, preparado pelos professores de Língua Portuguesa da escola, abriu espaço para o sarau de declamação de poesias, conduzido pelos próprios alunos. Ester Sousa Lopes, que é aluna do 5º ano, declamou poesias da escritora Cecília Meireles. Já Francisco Daniel fez contação de histórias infantis e prendeu a atenção dos colegas.

Esta foi a primeira edição do Chá Literário, deste ano e os bibliotecários e educadores da escola, Wagna Nunes e Renato Batista – idealizadores do projeto, contam que o momento é pensado para estimular a interação entre os alunos das séries iniciais, com a leitura de livros literários, contos de histórias e universo das letras. “Queremos aprimorar nas crianças o gosto pela leitura e oportunizar experiências e vivências nos espaços extras da sala de aula”, cita o orientador educacional Levi Sales acrescentando que o Café Literário faz parte do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.

Os professores de Língua Portuguesa, Maria Ivaneide, João Pereira Vânia Araújo e Adjairton Alves contam que durante o Café as crianças aprendem também sobre os estilos literários, a história dos autores, não só os aspectos biográficos e bibliográficos, mas também da sua vida, a trajetória e os livros publicados. “Foi uma manhã muito proveitosa. Os alunos estavam animados e envolvidos com as apresentações”, disse a professora Vânia.

De acordo com a diretora da unidade escolar, Ana Paula Santos, o evento literário será trabalhado durante o ano letivo, com programações a cada 15 dias. “O evento estimula a escrita, a leitura, revela talentos e habilidades dos nossos alunos. Além disso, incentiva a pesquisa e a reflexão sobre as obras apresentadas”, observa.