Convênio entre Prefeitura de Porto e o Sesi é assinado para projeto atletas do futuro

O Prefeito Ronivon Maciel, assinou na manhã desta segunda-feira, 31, o convênio com o Serviço Social da Indústria – SESI, para a implantação do programa Atleta do Futuro, nas modalidades de futebol, futevôlei e vôlei. O Programa visa promover a educação e a inclusão social de crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos. Além da prática do esporte, as atividades ensinarão valores éticos, trabalho em equipe, respeito, autoestima.

Ronivon Maciel, Prefeito de Porto Nacional, destacou a importância do programa Atleta do Futuro para a juventude portuense. “As nossas crianças querem e acima de tudo precisam de um futuro com mais garantia, qualidade e oportunidade, esse convênio através do esporte é um dos caminhos para as nossas crianças e jovens de Porto Nacional”.

De acordo com o Secretário do Esporte e Lazer, Diógenes Gonçalves, inicialmente serão seis escolinhas esportivas implantadas no município.

“Uma das exigências do nosso Prefeito é buscar mais oportunidade para as nossas crianças e adolescentes. Por isso, estamos trabalhando diuturnamente para que possamos dar mais oportunidade, seja através do esporte, de capacitação, ou em outras modalidades, a nossa juventude portuense está tendo voz”, falou o Secretário.

Ainda de acordo com Diógenes Gonçalves, inicialmente os setores: Jardim Municipal, Nova Capital, Jardim Querido, Novo Planalto, Parque Eldorado e distrito de Luzimangues terão as escolinhas esportivas implantadas e equipadas.

ATLETAS DO FUTURO

O programa irá propiciar a prática esportiva e suas diversas formas de manifestações. Inicialmente, mais de 450 crianças e adolescentes serão beneficiadas em Porto Nacional e distritos.

O município receberá todo o material necessário para as aulas através do SESI, incluindo capacitações e palestras para gestores e professores, além disso, o projeto Atletas do Futuro em Porto Nacional, contará com visitas periódicas com a equipe técnica, com o objetivo de orientar os profissionais do município, responsáveis pelas atividades esportivas.

“Nós precisamos alcançar a nossa juventude por meio do esporte, assim, podemos descobrir outras habilidades dos nossos jovens. Esse convênio irá nos aproximar das crianças e adolescentes do nosso município”, disse Roseli Sarmento, Superintendente do SESI Tocantins.