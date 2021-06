Prefeito Ronivon Maciel reúne com produtores rurais da cidade e firma parceria

Com objetivo de atender as demandas para melhores condições aos trabalhadores rurais, o Prefeito Ronivon Maciel reuniu-se com produtores de diversos assentamentos de Porto Nacional e distritos, nesta sexta-feira, 28, na Casa de Cultura. O encontro foi organizado pelo Vereador Jefferson Lopes em parceria com a Secretária da Produção.

Os agricultores rurais foram convidados a se manifestarem e apontaram problemas e soluções que podem vir a fortalecer a produção local do município.

Na ocasião, o prefeito agradeceu a presença de todos e disse que o objetivo da gestão é viabilizar soluções para melhoria do trabalho dos produtores, em parceria com a prefeitura.

“O sonho de vocês é o mesmo que o meu! Queremos contemplar os produtores rurais no nosso plano de governo, pois sabemos da contribuição de vocês na fomentação de emprego e renda”, discursou o prefeito, que ressaltou que a prefeitura fará um diagnóstico para solucionar os problemas existentes nos assentamentos.

O Secretário da Produção, Alcides Serpa falou da importância de se valorizar o produtor rural local, e colocou os recursos da administração à disposição para solucionar problemas e promover melhorias.

O vereador Jefferson Lopes, frisou que as comunidades rurais presentes são atuantes e habitualmente se encontram para se aproximarem e trocarem informações entre si. “Um dos intuitos desses encontros é buscar por políticas públicas e firmar parceria com a prefeitura”, ressaltou o vereador.

Zacarias Alves, representante do assentamento São João 2, participou da reunião e apontou as necessidades de sua região, entre diversas, está a necessidade de um intercâmbio de Porto Nacional e Palmas.

“Queremos que Porto Nacional seja um polo de produção para distribuir em Palmas e nas regiões, além disso, queremos o benefício do desconto na tarifa de energia para produções agrícolas”, disse o produtor.

Também estiveram presentes, as representações dos assentamentos: Flor da Serra, PA Prata, Portal do Cerrado, Morro de Estrela, Pau Darco, Família Feliz, Projeto São João, São João 2, Santo Antônio, Zé Pereira; o Secretário Municipal de Governo, Silvaney Rabelo da Rocha e o Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito, Marcos Geovani Martins da Silva