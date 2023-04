Casa de Apoio do Governo do Tocantins atende mais de 4 mil pessoas de janeiro a março

Do início de 2023 até março, a Casa de Apoio Vera Lúcia, gerida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), já realizou aproximadamente quatro mil atendimentos. Os hóspedes são pacientes encaminhados, por assistentes sociais, dos hospitais públicos de Palmas: Hospital Geral, Hospital Infantil e Maternidade Dona Regina. A Casa tem capacidade de hospedar, diariamente, aproximadamente 120 pessoas.

Nesse mês de abril já são mais de 700 atendimentos. Janaína Dias Pereira, de Formoso do Araguaia, Dhuliehlton Araújo Silva, de Cariri do Tocantins, Welldes Moreno Aguiar, de Araguaína e Auricelia Vieira Rodrigues de Itaporã, estão hospedados na Casa de Apoio nesta semana, acompanhado seus familiares no tratamento da saúde.

“A Casa é um ponto de apoio para nós, que precisamos estar perto de nossos familiares hospitalizados, e não temos nem dinheiro para pagar hospedagem nem casa de parentes ou amigos, onde ficar”, afirma Welldes.

“A equipe da Casa nos recebe muito bem, somos muito bem tratados aqui”, afirma Auricélia, que acompanha o tratamento de saúde da filha Janaína, e afirma sempre ser bem recebida quando precisa ficar hospedada na Casa.

“Meu pai está na UTI do Hospital Geral há cinco meses e eu não poderia acompanha-lo se não ficasse hospedada aqui. A Casa de Apoio é muito importante para nós”, afirma Janaína Dias.

Além de hospedagem gratuita, o Governo do Tocantins garante as principais refeições e oferece um cronograma diversificado de atividades, com apoio de voluntários, como palestras, apoio espiritual, entre outras.

O pastor Carmo Sebastião de Oliveira é um dos voluntários que se dedicam a levar conforto emocional, espiritual e psicológico aos enfermos e seus acompanhantes. “Conheci a Casa de Apoio há cinco anos e me apaixonei pelo trabalho desenvolvido, principalmente pelo carinho e a luta da equipe. É importante levar em conta que são pessoas que estão com problemas de saúde, além de estarem fora do convívio familiar, e é muito bom ter alguém para conversar, orar e aconselhar nesses momentos. Isso traz um conforto muito grande”.

O secretário da Setas, Jonis Calaça, destacou o trabalho realizado na Casa de Apoio do Governo do Tocantins. “É de grande importância por ir além de ofertar hospedagem, mas também cuidar das pessoas, acolhendo-as em um momento em que passam por dificuldades. O trabalho da equipe é realizado com muita dedicação, passando segurança e tranquilidade para os hóspedes, resultando no apoio de parceiros e voluntários para a instituição “, ressaltou.

A gerente da instituição, Elisangela Sardinha, agradeceu aos voluntários que, de alguma forma, contribuem para trazer conforto às pessoas que estão passando pela Casa de Apoio. “É muito satisfatório poder fazer algo de bom, todos os dias, para tornar mais leve a vida das pessoas que passam por dificuldades. Esse apoio dos voluntários é de fundamental importância para que essa alegria ocorra”.

Casa de Apoio

Criada com o intuito de oferecer conforto e condições dignas a pacientes que realizam tratamento de saúde em Palmas, a Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani tem uma estrutura física composta por mais de 120 leitos, equipados com beliches e ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela.

A instituição oferece quatro refeições diárias, balanceadas, apoio psicológico e espiritual e entretenimento, além de informações e orientações por meio de palestras.

Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a instituição também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

A instituição está localizada a apenas 200 metros do Hospital Geral de Palmas (HGP), o que facilita o acesso. Os hóspedes são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais de Palmas.

