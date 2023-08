Concluído asfalto da duplicação da Avenida NS-10 na lateral da ASR-SE 25

Foi concluída a pavimentação de um novo trecho duplicado da Avenida NS-10, ao lado da ASR-SE 25 (212 Sul). Foram pavimentados com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) os retornos que dão acesso à Quadra Arse 24 (210 Sul), em Palmas. O segmento para duplicação da NS-10, entre as rotatórias das Av. LO-03 e LO-05, já está totalmente asfaltado desde o último sábado, 26. Esta infraestrutura é parte do pacote de obras que recebe recursos do Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Neste segmento citado, o tráfego segue liberado para trânsito. Nas próximas semanas será iniciada a concretagem de meios-fios. As próximas etapas são conclusão de bocas de lobo, calçadas com acessibilidade, ciclovia e sinalização viária.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), os trabalhos se concentram agora na terraplanagem do trecho seguinte da NS-10, entre a rotatória com a LO-05 e a LO-05B (lateral da ASR-SE 35, antiga 312 Sul). Neste trecho, estão realizando tratamento de sub-base. Os pontos onde há movimentação de máquinas e trabalhadores estão sinalizados.

A orientação da Seisp é de que quem passa pelo local reduza a velocidade, pois o trecho está em obras nas duas laterais da pista. No lado oposto à pista em duplicação, há trabalhadores executando calçadas e ciclovia do novo circuito do Parque Cesamar.

Lote 02

A duplicação da NS-10 faz parte do lote 02 do Programa de Requalificação Urbana de Palmas, que já entregou infraestrutura viária para a Arne 54 (408 Norte), ASR-SE 25 e 85 (212 e 812 Sul). Segundo a pasta, até julho deste ano, foram executados 75,52% do lote 02.

O investimento neste lote chega a R$31.529.341,76 e incluiu também infraestrutura viária em outras avenidas e quadras da região norte de Palmas, contemplando terraplanagem, rede de drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçadas e ciclovias.

Texto: Juliana Matos – Secom/Palmas

Edição: Secom