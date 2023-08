Palmas elege delegados para a Conferência Estadual de Cultura

Representantes do poder público, sociedade civil, artistas e fazedores de cultura, após um dia de debates sobre a política cultural que querem do País, elegeram 14 propostas e 10 delegados do município de Palmas a serem enviados para a V Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada em outubro. Os debates foram realizados na VI Conferência Municipal de Cultura, promovida pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) nesta sexta-feira, 25, e sábado 26, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré.

Com abertura na noite de sexta-feira, 25, a IV Conferência Municipal de Cultura debateu seis eixos sobre os quais foram definidas as propostas que serão enviadas à Estadual. Ainda na abertura, o coordenador do escritório de representação do Ministério da Cultura no Tocantins, Cícero Belém, ressaltou o papel da Conferência em um momento de retomada do diálogo e da participação popular na construção das políticas públicas.

A Presidente da FCP, Cleizenir Divina, reafirmou o compromisso da Instituição na elaboração da política pública de cultura e da promoção do acesso à toda a comunidade. “Nossa missão é de que o acesso à cultura esteja ao alcance de todos.” Também participaram da abertura o secretário Estadual de Cultura, Tião Pinheir; a secretária estadual dos Povos Originários, Narubia Werreria e representantes das categorias das diversas linguagens artísticas. O evento contou ainda com apresentações do grupo de capoeira Só Angola e da cantora Malusa.

Já no sábado, os participantes foram recebidos pelos integrantes do Circo ‘Os Kaco’ e na hora do almoço puderam apreciar apresentações dos Grupos de Capoeiras: Tribo Arte e Grupo Nagô e de Tambores com Pai Roniel e Tenda São Jorge.

Foi um sábado intenso de encontros e debates, das 8 até às 17 horas, com intervalos para almoço e lanche para os participantes, divididos em seis grupos, discutiram suas propostas para os seis eixos propostos pela Conferência: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

“A VI Conferência Municipal de Cultura nos trouxe um vigor. Poder reencontrar companheiros da arte e realizar um debate respeitoso e eficiente é um momento muito representativo”, afirmou a atriz e produtora Bel Gama.

Após às 17 horas, foi realizada a escolha das propostas de Palmas para o Plano Nacional de Cultura e a eleição dos delegados que irão representar a Capital na Conferência Estadual. “Participar da conferência foi muito importante, poder dialogar e interagir com as propostas. Aqui a gente pode tentar ampliar a Lei e buscar mais acessibilidade”, afirmou o poeta surdo Paulo Cesar Ferreira Guimarães, eleito delegado pelo eixo diversidade.

“Nossa avaliação da Conferência é muito positiva, nos surpreendeu a quantidade dos participantes, a alegria dos artistas, de todos presentes. A gente encerra com a sensação de dever cumprido, esse é com certeza um novo momento na cultura de Palmas, do Estado e do Brasil”, concluiu a presidente da FCP Cleizenir Divina.

Delegados Eleitos

Delegados eleitos do Eixo 1: Cláudio Nogueira Carneiro (48 votos), Titular e Elpidio de Paula Neto (30 votos), suplente.

