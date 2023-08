Estão abertas as inscrições para IV Congresso Tocantinense de Farmácia

Estão abertas as inscrições para o IV Congresso Tocantinense de Farmácia, II Congresso de Saúde, Estética e Nutrição e I Simpósio da Mulher Farmacêutica Empreendedora. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 15 de setembro. As inscrições podem ser feitas neste link.

O presidente da Fundação Escola de Saúde de Palmas (Fesp), André Pugliese, ressaltou a relevância do evento para a capacitação dos congressistas. “Eventos como este congresso, são de suma importância, pois oportunizam momentos de atualização, capacitação, e trocas de experiências. Nós enquanto entidade de educação em saúde, apoiamos e recomendamos a participação e reiteramos para que as pessoas não deixem para se inscrever de última hora, pois as vagas são limitadas.”

O evento contará com a participação de renomados palestrantes nacionais, para abordarem temas de grande relevância para a área farmacêutica. Neste ano o evento tem como tema central “Os desafios no cuidado farmacêutico”.

A Coordenadora do Núcleo de Estudos Jurídicos (NEJS) da Fundação Escola de Saúde de Palmas (Fesp), Ingridy Diaquelem Ramos Sousa, é uma das palestrantes convidadas para compor a programação e participará da mesa redonda sobre “Judicialização de Medicamentos: apoio técnico-farmacêutico para a diminuição e/ou qualificação das demandas.”

Para quem deseja participar do congresso as inscrições são feitas on-line, o valor varia conforme a categoria de cada participante, sendo R$ 100 para acadêmicos, R$ 140 farmacêuticos e R$ 190 para outras classes profissionais. O congressista também precisará selecionar e reservar os horários que deseja participar. Para se inscrever e ter mais informações sobre o evento acesse o link.

Para o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins (CRF/TO), Maykon Paiva, a parceria que o CRF/TO tem com a Fundação Escola de Saúde de Palmas é de suma importância. “O apoio que o CRF-TO recebe da prefeitura de Palmas, por meio da FESP, contribui com diversos programas desenvolvidos nas unidades de saúde, sendo destaque em diversas frentes de atuação, nas quais os principais frutos são a qualificação dos profissionais, dos farmacêuticos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) em Palmas, nos diferentes níveis de atenção à saúde e o apoio a este evento destaca este compromisso com a classe.”

O evento acontecerá em Palmas de 21 a 23 de setembro de 2023, no Centro Universitário Ceulp/Ulbra. É uma realização do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins (CRF/TO), com o apoio da Prefeitura de Palmas, por intermédio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp).