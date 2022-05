Como parte das comemorações do aniversário de Fátima, Governo do Tocantins inaugura reforma e ampliação de Colégio com investimento de mais de R$ 6 milhões

Como parte da política da gestão de melhorar a infraestrutura das escolas em todo o Estado, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o secretário da Educação, Fábio Vaz, entregaram à comunidade escolar de Fátima nesta sexta-feira, 13, a reforma e ampliação do Colégio Estadual Conceição Brito. Além da inauguração da unidade escolar, o Governador destinou R$ 2 milhões, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, para construção de um complexo esportivo. As ações fazem parte da programação de aniversário de 40 anos de emancipação política do município de Fátima, comemorado neste sábado, 14.

A reforma contou com um investimento na ordem de R$ 6,1 milhões, recursos provenientes do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS/Banco Mundial. Essa é a última unidade reformada por meio do PDRIS/Banco Mundial.

Durante o ato, o Governador destacou o seu compromisso em dotar as escolas da rede estadual de ensino de infraestrutura de qualidade, a exemplo da unidade inaugurada em Fátima. Ele lembrou que já são quase 70 obras em andamento na área da educação no Tocantins, com investimentos de mais de R$ 100 milhões.

“Queremos escolas boas para os nossos alunos e professores. Só vamos evoluir se tivermos projetos bons e disposição para fazer”, frisou o Governador, reforçando que as escolas de Tempo Integral precisam ser dotadas de boa infraestrutura para acolher os estudantes. “Os alunos não tem como suportar o dia todo em uma escola que não conta com locais apropriados para atividades extracurriculares, esporte e outros”, complementou.

O secretário de Educação Fábio Vaz destacou a parceria com o Banco Mundial, que viabilizou as melhorias no Colégio Estadual Conceição Brito, em Fátima, e em outras localidades nas margens BR-153. Reafirmou ainda que a pasta da Educação acompanha 68 obras que estão em andamento, o que demonstra o comprometimento da atual gestão com a Educação em todo o Tocantins. “Uma obra deste porte engrandece a educação, favorece o aprendizado dos alunos e proporciona conforto aos professores e demais servidores”, pontuou.

O diretor da unidade de ensino, Antônio Júnior, destacou o empenho do Governador em investir na educação, com infraestrutura e valorização dos servidores. “É um momento histórico para a Educação de Fátima. A estrutura física ajuda muito no ensino e aprendizado. Então só temos que agradecer ao governador Wanderlei Barbosa pelos investimentos e valorização dos servidores”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade, também presente ao evento, ressaltou a importância do Estado contar com um gestor comprometido com as áreas de educação, saúde e outros setores vitais para o desenvolvimento do Tocantins. “Isso é só o começo da administração de Wanderlei Barbosa e com a parceria com a Assembleia Legislativa e os municípios, quem ganha é a população”, afirmou.

O prefeito de Fátima, José Antonio Andrade, agradeceu a presença do governador e a parceria estabelecida com o município. “Estamos felizes em participar deste momento tão importante. É disso que precisamos, das boas parcerias para realizarmos as obras para o nosso povo”, declarou.

Além da reforma geral, as melhorias envolveram a ampliação de três salas de aula, um refeitório e a ampliação da biblioteca. A unidade passou a contar com 15 salas de aula, duas salas multiuso, uma sala de ciências e um laboratório de informática, além de uma sala para fichamento, sala da direção, e sala para professores com banheiro. O Colégio ainda tem em sua estrutura uma secretaria, uma biblioteca, um refeitório, dois blocos de banheiros para alunos e duas quadras poliesportivas cobertas. Outro benefício foi a climatização das salas de aulas, que vai proporcionar mais conforto aos alunos e professores.

Atualmente o Colégio Estadual Conceição Brito conta com 462 estudantes matriculados no ensino Fundamental nos anos finais, Novo Ensino Médio e a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 52 servidores. Essas obras irão aumentar a capacidade da escola que poderá atender 600 alunos por turno.

Complexo Esportivo

Além da reforma do colégio, o Governo do Tocantins destinou à Prefeitura de Fátima R$ 2 milhões, oriundos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, para construção de um complexo esportivo na cidade. O complexo esportivo contará com quadra coberta, campo society, quadra de vôlei, dentre outros.

Carreata

Ainda em Fátima, o Governador Wanderlei Barbosa participou de uma carreata em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, padroeira do município.

A história da cidade começa em 1973 com o desenvolvimento promovido pela construção da rodovia Belém-Brasília (BR-153), que, com o passar dos anos, fez aparecer estabelecimentos comerciais devido a passagem de veículos e um povoado que se formava no local. O povoado teve um rápido desenvolvimento e os moradores construíram uma escola, na época, mantida pela Prefeitura de Porto Nacional. Em 15 de maio de 1982, foi elevado a município com o nome de Fátima, tendo no dia 13 de maio a comemoração da Festa da Padroeira, Nossa Senhora de Fátima

Presenças

O evento contou com a presença de deputados estaduais, prefeitos e vereadores, além da comunidade escolar.