Agrotins 2022: Feira ultrapassa expectativa e movimenta em 4 dias R$ 2,5 Bi em negócios

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), que chega em sua reta final neste sábado, 14, encerra com um saldo positivo. Até a sexta-feira, 13, a feira movimentou cerca de R$ 2,5 bilhões em negociações. A estimativa é de que aproximadamente 150 mil visitantes tenham passado pelo Parque Agrotecnológico do Tocantins.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

“Estamos fechando o último dia de feira com chave de ouro. Tivemos recorde de público, recorde de negociações com uma estimativa de mais de R$ 2,5 bilhões e movimentação realizada pelas empresas participantes do evento. Negociações essas que irão levar equipamentos mais eficientes para a lavoura. Os produtores irão levar mais conhecimento e assim poderão investir em suas produções alavancando ainda mais o agro no nosso Estado”, explica o gestor da Seagro, Jaime Café.

Sobre a movimentação dos expositores, o diretor de Agrotecnologia da Seagro, Fernando Garcia, ressalta que cerca de 800 expositores de diversos segmentos estiveram na feira comercializando seus produtos. “De todas as edições da feira essa foi a que mais nos surpreendeu, pois tivemos uma resposta muito positiva dos visitantes que vieram para feira e juntos fizeram jus ao tema deste ano, proporcionando um momento de integração. Para nós do Governo do Tocantins, é uma felicidade imensa poder chegar ao último dia de feira com a sensação de dever cumprido e já cheios de expectativas, pensando na próxima edição, em 2023”, ressalta o diretor.

Para o secretário executivo da Seagro, Adenieux Rosa, contagiados pelo tema, nós do Governo do Tocantins, trabalhamos empenhados em entregar à nossa população um evento que pudesse ser compatível com a saudade que a gente estava de pisar por este solo do parque. Aos poucos, vencendo os obstáculos e desafios fomos construindo cada pedaço dessa feira e agradecemos a todos os que contribuíram para a realização dela, visitantes, expositores, servidores, parceiros, equipe de suporte, segurança e tantos outros que com todo empenho nos ajudaram a realizar a Agrotins 2022”, finaliza.

Público

A senhora Glades Bene de Lagoa da Confusão disse que ficou surpreendida com a exposição da Agrotins deste ano. “Somos de família produtora rural e todos os anos visitamos a feira, porque sabemos que aqui encontramos diversas tecnologias voltadas para o produtor. É sempre bom conhecer as inovações disponíveis para o homem do campo”, disse.

Já o agricultor André Luiz do distrito de Taquaruçu, Palmas, explica que a feira traz um universo de informações, contribuindo para o desenvolvimento do produtor rural. “Sempre que posso venho aqui, desta vez, por exemplo, estou interessado em olhar os preços de máquinas roçadeiras e outros implementos agrícolas para aproveitar os preços em promoções”, frisou.

Agrotins

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), com o tema Integrar: Intensificar e Preservar tem como objetivo apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável.