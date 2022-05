No Sudeste, Governo do Tocantins inaugura núcleos de identificação em Conceição e Taipas

Neste sábado, 14, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), inaugurou mais dois Núcleos de Identificação Civil em Conceição do Tocantins e Taipas do Tocantins. Nas duas cidades, a entrega dos 96º e 97° núcleos à população contou com a presença do governador, Wanderlei Barbosa, do secretário de Estado da Segurança Pública, Wlademir Costa, e da diretora de Papiloscopia do Instituto de Identificação, Naides César.

“É uma satisfação inaugurar, não uma obra, mas um serviço. Um serviço de cidadania para facilitar a vida das pessoas. As prefeituras ajudam com uma parte, nós ajudamos com outra. Unimos nossas forças e trazemos um benefício importante para as pessoas que não precisam sair para tirar uma identidade, fazer uma ocorrência. Queremos facilitar, com a descentralização, a oferta de serviços públicos”, explicou o Governador.

O secretário de Estado da SSP, Wlademir Costa, lembrou que várias cidades do Tocantins vêm recebendo os serviços, por meio de parcerias entre as administrações do Estado e dos municípios. “Essa colaboração traz dignidade à população. Quando o Governo do Tocantins apresenta um novo núcleo de identificação é sinal que a cidadania chega para todos. Esse núcleo é para a população não precisar se deslocar grandes distâncias para ter seus direitos. Identidade é cidadania!”, declarou.

Nas duas cidades, os núcleos ficam localizados nos prédios da Polícia Civil e são resultado de Termos de Cooperação Técnica, entre a SSP e as prefeituras. Os locais visam facilitar e agilizar a solicitação de emissão do Registro Geral (RG) ou Documento de Identidade, além de oferecer serviços de boletim de ocorrência e antecedentes criminais.

Em Conceição do Tocantins, durante a inauguração do núcleo de identificação, o prefeito João Paulo, relatou que a população sempre teve problemas para obter esse serviço. “Essa conquista foi possível graças à parceria do município e o Estado. Esse núcleo já deveria existir, mas devido à pandemia, somente agora estamos concretizando esse sonho. Nossa comunidade já teve muitos problemas na hora de fazer identidades, se deslocando para cidades vizinhas, e até mesmo a Capital”, comentou o prefeito.

Taipas

Em Taipas do Tocantins, também na inauguração do núcleo e obras municipais, o prefeito, Silvio Romério, citou o benefício do núcleo para a cidade e para à população. “Com a parceria com o Estado podemos oferecer esse serviço à população, que não precisa mais sair da cidade, e sim ser atendida aqui na comunidade”, declarou o prefeito.

Além da inauguração do núcleo de identificação no município, o governador Wanderlei Barbosa prestigiou a inauguração de obras municipais em Taipas do Tocantins. Foram inauguradas a iluminação de LED, o portal de entrada e a nova pavimentação da entrada da cidade, além da praça da feira, a praça do Cocal, o trevo do Portal, a academia ao ar livre e a Feira Municipal. Ainda estava na lista de obras entregues na cidade a ampliação e reforma do Posto de Saúde.

Rodovias

Durante os lançamentos nas duas cidades, o governador ainda falou sobre a pavimentação asfáltica da rodovia entre Taipas e Conceição do Tocantins. “Vou me dedicar para que o asfalto tenha início em 40 dias. Vou me dedicar da mesma forma que vou me dedicar às estradas de Itacajá, Centenário e Itapiratins, que precisam ser pavimentadas”, afirmou.

O governador Wanderlei Barbosa também reforçou o compromisso quanto ao pagamento da segunda parcela referente aos R$ 2 milhões do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, destinados a cada um dos 139 municípios, para construção de equipamentos públicos e obras de infraestrutura.

Filme do Ayrton

Finalizando a agenda na região Sudeste, o governador Wanderlei Barbosa assistiu ao lançamento do filme “Ayrton, meninices no coração do Brasil”, exibido na praça pública da cidade de Taipas do Tocantins. A obra é um documentário que conta histórias, fatos, causos e lembranças do ponto de vista dos amigos da infância, hoje recordadores, que conviveram com o menino Ayrton, dos 7 aos 17 anos, durante as férias escolares, na fazenda Brejo, em Taipas do Tocantins.

Durante o lançamento, o secretário de Estado da Cultura, Hercy Filho, falou sobre a dimensão do filme com a história de Ayrton Senna. “Estamos em discussão com embaixadores da China e do Japão para mostrar esse filme. E Ayrton Senna que é ídolo do mundo, com certeza haverá interesse nesse filme”, declarou o secretário.

Além do governador e representantes da Segurança Pública, também estiveram presentes nas inaugurações dos núcleos, os deputados estaduais Cleiton Cardoso, Claudia Lelis e Valdemar Júnior; secretários estaduais e municipais e vereadores. O deputado Eduardo do Dertins prestigiou também o lançamento do filme de Ayrton Senna.