Comitiva de Tropeiros de Taquaruçu inicia peregrinação ao Senhor do Bonfim

A Comitiva Tropeiros da Fé do Senhor do Bonfim iniciou a peregrinação à Natividade neste sábado, 07, saindo de Taquaruçu, pela manhã. O objetivo do grupo, que está no sétimo ano de tropeada, é aliar o momento de professar a fé com a entrega de brinquedos e cestas básicas e uma oportunidade de conhecer as famílias tradicionais no percurso de mais de 200 quilômetros até Natividade.

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural (Seder) e da Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), apoia o evento religioso e cultural com a disponibilização de dois caminhões para transportar as cestas básicas e a estrutura logística da comitiva, como ração para os cavalos, equipamentos para montar cozinha e alimentos aos tropeiros.

A comitiva foi formada em 2015 por um grupo de amigos com a finalidade de participar da Romaria do Senhor do Bonfim da Igreja Católica, que é a maior peregrinação religiosa do Tocantins e a intenção é pedir a benção do Senhor do Bonfim e que possa trazer dias melhores para todas as pessoas. A Comitiva Tropeiros da Fé deve chegar em Natividade por volta do dia 14, são aproximadamente oito dias de viagem.

A programação da Romaria começou na sexta-feira, 06, e segue até o dia 16 de agosto. Em razão da pandemia, a Igreja Católica adotou algumas normas sanitárias, como uso obrigatório de máscara e distanciamento social, principalmente dentro da Igreja do Senhor do Bonfim. A romaria é realizada há mais de 200 anos, no povoado do Senhor do Bonfim, próximo a Natividade. Uma tradição oriunda da colonização portuguesa e que se tornou uma manifestação da cultura popular do Brasil. Além do Tocantins, romarias semelhantes são realizadas em outras partes do País.