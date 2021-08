Dia dos Pais: Semus disponibiliza atendimento pré-natal ao homem e reforça a importância da participação no âmbito familiar

O Dia dos Pais é celebrado no próximo domingo, 08, e para reforçar a importância da participação paterna no núcleo familiar, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressalta que as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Palmas disponibilizam o pré-natal do homem. A estratégia oferece atendimento, acompanhamento, exames, orientações sobre saúde e treinamentos aos papais.

O gerente das Linhas de Cuidados da Semus, Ilton Júnior Batista, explica que o atendimento pré-natal não é exclusivo para as mulheres. “Nesse atendimento o usuário é capacitado sobre sinais de risco para a gestante, como ele pode ajudar nos cuidados com o bebê, sinais de parto da mulher e primeiros socorros”. O gerente ainda conta como a integração deve ser permanente com o acompanhamento do pai durante todo o processo da gestação e nascimento do bebê.

Ilton relata que para os homens é uma forma de entender as mudanças e os ciclos de vida. “Ser um pai presente durante a gestação e o período de criação é fundamental”. O servidor também analisa que a posição do pai tem mudado ao longo do tempo. “A paternidade deixou de ser entendida só como uma figura provedora responsável de fornecer um lar seguro e alimentação, passando a ser um eixo fundamental dentro do desenvolvimento familiar”.

Segundo a área técnica da Atenção Básica já no primeiro atendimento é elucidada a importância da participação do homem na gestação da mulher e em todas as fases após o nascimento. O paciente é orientado sobre métodos contraceptivos, além de pedidos de realização de exames para identificar doenças e a rotina os testes rápidos de sífilis e HIV.

Criação

O Ministério da Saúde (MS) criou a iniciativa chamada de pré-natal masculino, que o homem também realiza durante a gestação da sua parceira. O objetivo é garantir que a população masculina cuide melhor da sua saúde no geral e é uma oportunidade para o pai se incluir na paternidade também no período da gestação.