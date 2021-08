Prefeito Ronivon se reúne com representantes de escolas particulares para discutir retorno das aulas presenciais

O prefeito Ronivon Maciel se reuniu nesta sexta-feira, 06, com representantes das escolas particulares e públicas de Porto Nacional e da secretaria municipal de saúde para discutir o retorno das aulas presenciais, previsto para o dia 1º de setembro, e que ainda deve ser avaliado pelos órgãos competentes e publicado em decreto Municipal.

De acordo com a secretária de educação Helane Dias, tanto as escolas particulares quanto as municipais estão alinhando ideias para um retorno seguro, levando em consideração todos os protocolos de segurança. Para Helane Dias “a liberação do retorno das aulas presenciais acontecerá de forma gradual, 33% das turmas a cada semana sendo opcional aos pais mandarem ou não as crianças para a escola. Para os pais que optarem pelo não retorno no sistema presencial, a ideia é que as escolas disponibilizem aulas on-line para os estudantes não sofrerem ainda mais prejuízos no processo de aprendizagem”, argumentou.

Conforme discutido na reunião é imprescindível que as escolas sigam os protocolos da vigilância sanitária, cujas regras como o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, uso de máscaras e álcool em gel, tem a finalidade de evitar aglomerações. Também foi deliberado sobre a não realização de atividades que exijam contato físico e a importância da utilização de todos os materiais de forma individual, como medidas para evitar qualquer risco de contaminação pelo vírus da Covid-19.

A secretária de saúde Lorena Martins disse que “mesmo com a fiscalização para o cumprimento das medidas sanitárias nas escolas, com o repasse de orientações relativas aos cuidados e medidas de prevenção por parte da equipe da saúde, a responsabilidade é de todos”, pontuou.

Outros participantes da reunião: superintendente da educação, Valdeir Avelar; diretora da vigilância em saúde, Zenilde Carvalho e representantes das escolas particulares do município.