Banco do Povo convoca inadimplentes para renegociar dívidas

O Banco do Povo lançou um programa de renegociação de dívidas, convocando os empresários inadimplentes a negociarem suas dívidas junto à instituição. O programa iniciou no ano passado, e até o momento mais de 60% dos que estavam inadimplentes realizaram a renegociação e já estão com o nome limpo.

A superintendente do Banco do Povo, Flavia Roberta Pacheco Donato, explica que a instituição entrou em contato direto por telefone com cada um dos empresários inadimplentes, buscando entender as situações de cada negócio e propor soluções flexíveis que se adequem à capacidade de pagamento de cada um.

“Essa ação tem mostrado resultado, e o principal objetivo é evitar que as dívidas acumulem juros ao longo do tempo. Nesse sentido, o Banco do Povo está proporcionando um alívio financeiro significativo para os empresários locais. Isso não apenas ajuda os empreendedores a se recuperarem financeiramente, mas também tem um impacto positivo na economia local”, reforça a superintendente.

Empréstimos de até R$ 20 mil para pequenas empresas

Um dos diferenciais do Banco do Povo é seu compromisso com o apoio aos negócios de pequeno porte. Atualmente, a instituição oferece empréstimos de até R$ 20 mil para empresas que se enquadram nessa categoria. Esse montante é estrategicamente definido para atender às necessidades de investimento e expansão das pequenas empresas, impulsionando o crescimento econômico da região.

A superintendente do Banco do Povo lembra ainda que é importante que as operações se mantenham sem atrasos, pois é desse modo que o crédito retorna e fica disponível para fomentar a gestão de negócios de outros empreendedores, já que a taxa de juros das parcelas dos investimentos é 0,5% ao mês, umas das mais baixas do mercado.

Localização

O Banco do Povo fica localizado na Casa do Empreendedor, na 104 Norte, Rua NE 1, ao lado da Loja Kastelar, e o atendimento acontece de segunda a sexta, das 13 às 19 horas.