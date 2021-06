Lotação definitiva de delegados e escrivães é realizada na Cidade da Polícia, em Palmas

Na manhã desta segunda-feira, 28, escrivães e delegados da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) escolheram a lotação definitiva para atuarem. Seis delegados e quatro escrivães, que estavam lotados provisoriamente, formalizaram os locais onde irão atuar. Os servidores foram lotados nos municípios de Ananás -18ª DP, Xambioá – 22ª DP, Colméia – 45ª DP, Itacajá – 51ª DP, Araguacema – 53ª DP, Taguatinga – 103ª DP e 5ª DEIC – Guaraí, conforme a classificação no concurso público realizado em 2014.

O secretário da Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio, cumprimentou os servidores e destacou avanços importantes da Polícia Civil em todo o Tocantins. “Implantamos um Sistema Integrado de Metas, que nos fornece estatísticas diárias e nos auxilia no gerenciamento e planejamento do trabalho da polícia e municia a pasta com os resultados diretos no combate à criminalidade. E os senhores que estão na ponta direto com a comunidade tem a missão de levar a segurança pública a toda sociedade”, destacou.

A Delegada geral, Raimunda Bezerra, parabenizou os delegados e escrivães e explicou que os mesmos irão reforçar as demandas dos municípios do interior. “Foram priorizadas, conforme estatística de criminalidade, regiões que possuem fronteiras interestaduais. A gestão está aberta e disponível para auxiliar, nosso objetivo é fortalecer o trabalho da Polícia Civil em todo o Tocantins”, assegurou.

Concurso

O concurso foi realizado em 2014, com 515 vagas distribuídas para os cargos de delegado, agente, escrivão, agentes de necrotomia, papiloscopista, médico legista e perito criminal. Os servidores que hoje tiveram lotação em novos municípios, estavam lotados provisoriamente desde o início deste ano, quando tomaram posse.

“Essa escolha da lotação definitiva, põe término à uma fase e dá início a outra. Agora vou poder me instalar com mais tranquilidade, fazer planejamentos a longo prazo e cooperar ainda mais com a Polícia Civil”, destacou o Delegado de Polícia, Nivaldo Antunes, que permanece lotado na 51ª em Itacajá.

A escrivã Marilei Schwarz, que passa a integrar a equipe da Polícia Civil de Araguacema, comemorou a conquista. “Estou muito feliz, porque esse concurso foi uma luta grande e incrível, é o meu sonho, e só faço concurso na carreira policial porque eu gosto”, explica.