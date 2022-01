Com previsão para ser entregue em março, Escola de Tempo Integral de Pedro Afonso já conta com 75% das obras concluídas

“Um sonho que se transformará em realidade”, assim foi a recepção dos pedroafonsinos durante a visita do governador do Estado do Tocantins em exercício Wanderlei Barbosa, às obras da Escola Estadual de Tempo Integral (ETI) de Pedro Afonso, que devem ser entregues à população ainda neste primeiro semestre de 2022.

Acompanhado do secretário de Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, e do secretário de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz, entre outras autoridades locais, professores e equipe da Diretoria Regional de Ensino de Pedro Afonso, o governador vistoriou, na terça-feira, 12, a obra que tem capacidade para atender 1500 alunos, com uma estrutura padrão. Há, ainda, obras sendo executadas nas cidades de Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins e Araguatins.

O impacto da obra no dia a dia da comunidade pedroafonsina já tem sido significativo, com a geração de emprego, renda e o anseio dos estudantes e professores para que a obra, com estrutura total de 10.581,00 m², seja entregue.

Pessoas como a auxiliar de almoxarifado, Rosimeire Vieira Abreu, de 36 anos, que trabalha na construção e afirma que a conclusão das obras da Escola de Tempo Integral mudará a realidade do ensino na região. “É um orgulho muito grande estar aqui trabalhando nessa obra, pois além de garantir o sustento da minha família, será aqui que as minhas filhas irão estudar. Uma escola de qualidade, com uma estrutura de primeiro mundo”.

Já a professora Fabiane Alves da Costa dos Santos, que há 19 anos atua na educação, destaca que a obra é um presente para o desenvolvimento do ensino da região. “Um espaço adequado conta muito, pois é um meio que o educador tem de desenvolver as competências e as habilidades dos alunos. Como educadora eu me sinto valorizada em ter a previsão da entrega de uma obra tão importante como essa”, completa.

Ao acompanhar a vistoria, o secretário de Infraestrutura, Jairo Mariano, ressaltou que a obra traz uma estrutura adequada para promover um ensino de qualidade aos alunos da região. “Os alunos, professores e demais profissionais que trabalham na educação irão usufruir de um espaço totalmente adequado, planejado, para se promover a educação, o esporte e as atividades recreativas. Esta é uma escola modelo e a mais completa nesse padrão e queremos entregar essa obra, pois marca o início de um processo de adequação das escolas de todo o Estado”.

O governador Wanderlei Barbosa, frisou que a entrega da Escola de Tempo Integral de Pedro Afonso é um momento muito esperado pela população do município. “Essa obra irá ampliar as possibilidades de aprendizado com uma estrutura de qualidade e pensada no bem-estar dos professores, corpo técnico e de todos os alunos. Estamos trabalhando para que a obra seja entregue já no próximo mês de março”, concluiu.

Conheça a Obra

A escola terá capacidade para atender 1.500 alunos e é composta por uma área total de 10.581,00 m² de construção, contando com uma estrutura física que busca garantir um espaço propício para o processo de ensino e aprendizagem, com a oferta de um ensino diversificado.

A unidade de ensino terá uma estrutura formada por um bloco de área administrativa, com espaço para professores (sala dos professores, informática, sala de vídeo, sala de leitura e sanitários); coordenação pedagógica; diretoria; secretaria; arquivo histórico; almoxarifado; administrativo/financeiro; sala para funcionários e depósito de material de limpeza. Também terá 21 salas de aula, sala de música, sala multiuso, banheiros de alunos, biblioteca e seis laboratórios (física/química, biologia/ciências, dois de Informática e dois de línguas).

Além disso, a escola também contará com um refeitório; pátio coberto (com palco, banheiros de alunos); cozinha; dependências de serviço; salão multiuso; salas de artes marciais; ateliê e depósitos (material de limpeza, de máquinas e figurinos). Também terá quadra poliesportiva coberta com área de 781 m²; sala de artes marciais; sala de dança; sala de coral; sala de primeiros socorros; depósito de materiais usados nas aulas de educação física; consultório odontológico; auditório (com dois camarins, banheiros, palco, foyer e hall); piscina com seis raias semiolímpicas e com arquibancada; e duas guaritas (com sala, banheiro e área coberta de acesso e depósito).