Hemocentros do Tocantins buscam parceiros para melhorar estoques de sangue

Atualmente, os Hemocentros do Tocantins estão com estoques críticos, o que compromete o atendimento das unidades hospitalares públicas e privadas de todo Estado. Devido a isso, as equipes de Captação de Doadores estão em busca de parceiros para realizarem coletas programadas. Nesta quarta-feira, 12, um grupo de soldados do 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro realizaram doações de sangue. Outra equipe do Batalhão já está agendada para coleta nesta quinta-feira, 13.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES – TO), por meio da Hemorrede Tocantins, tem ficado em alerta diante dos estoques críticos apresentados nos últimos meses. Devido ao avanço no número de casos da Covid-19, e também, ao aumento dos casos de dengue e influenza, muitos doadores não retornam às unidades de coleta para efetuar sua doação.

A responsável pela área de Captação de Doadores do Hemocentro Coordenador de Palmas, Robéria Fernandes, faz um alerta que “estamos com estoque em nível crítico, se não houver a participação efetiva da população e uma conscientização social geral para realizar as doações, infelizmente, entraremos em colapso. Estamos trabalhando em busca de parcerias com as empresas e utilizando todos os meios possíveis para buscar novos doadores. O número de doadores caiu significativamente, porém com o aumento da covid-19, gripe e dengue, a situação está pior”, disse.

A servidora também agradece aos doadores que estão comparecendo às unidades de coleta, “neste tempo de dificuldades podemos contar com doadores fiéis, a eles agradecemos de coração, por causa deles ainda estamos conseguindo salvar vidas”, celebra a captadora.

Coletas programadas

22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, dia 13/01, das 8 às 12 horas;

Igreja Adventista do Sétimo Dia – 706 Sul, dia 22-01, das 8 às 12 horas;

Feira Coberta do Aureny I – dia 27-01 – das 08 às 17h30;

Igreja Adventista do Sétimo Dia – Taquaralto -, dia 29-01, das 8 às 12 horas.

Agendamento

Para realizar a doação é necessário fazer o agendamento. Veja os números abaixo e escolha uma unidade mais próxima.

-Palmas – a doação pode ser agendada pelo telefone 3218-3232/0800-642-8822;

Funcionamento: segunda a sexta 07 às 18h30 e aos sábados, das 7 às 12h30;

-Unidade de Coleta Palmas (anexo ao HGP)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas;

-Araguaína – o agendamento é pelo número 3411-2915;

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30, e aos sábados, das 7 às 12h30;

-Gurupi – para doar, é só agendar pelo número 3312-2237;

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30, e aos sábados, das 7 às 12h30;

Porto Nacional: basta ligar no número 3363-5161;

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7 às 12h30, e aos sábados, das 7 às 12h30;

-Augustinópolis: agendamento pelo número 3456-1153;

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7 às 12h30, e aos sábados, das 7 às 12h30.