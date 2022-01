Primeira colocada entre as mulheres no Concurso do CBMTO se apresenta para Curso de Formação

A primeira colocada entre as mulheres na função de cadete no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar, se apresentou nesta quarta-feira, 12, ao Comando-geral da corporação. Mariana de Araújo Lage, 26 anos, esteve com os coronéis Carlos Eduardo Farias, comandante-geral, e Peterson Queiróz de Ornelas, Chefe do Estado-Maior do CBMTO.

Mariana de Araújo já está de malas prontas para viajar a Brasília, onde vai ingressar no Curso de Formação junto à Academia de Bombeiros Militares, na próxima segunda-feira, 17. A oportunidade de estar com os dois coronéis, que se formaram na mesma instituição, serviu, além das boas-vindas e da oficialização da inclusão na corporação, também para orientações sobre carreira e permanência no Distrito Federal, por dois anos.

“Desejamos que ela absorva o máximo de conhecimento durante a fase de formação e que chegue de volta ao CBMTO para colocar em prática tudo que lá aprendeu”, destacou o coronel Ornelas.

Para o Chefe do Estado-Maior, a família é parte desse momento, pois serve de esteio para os momentos de dificuldades que muitas vezes o aluno passa durante a formação. “Orientamos que a família esteja sempre junto, dando força, e que ela [Mariana] seja firme e suporte os percalços que muitas vezes poderão surgir no curso. O comando do CBMTO deseja muito sucesso”, completou.

A futura cadete Mariana Lage revelou ter se dedicado muito aos estudos preparatórios para as provas, fato confirmado pelos resultados dos últimos concursos em que participou. Ela ficou em primeiro lugar entre as mulheres no certame da Polícia Militar do Tocantins; foi a sexta colocada no resultado geral, ficou em primeiro no resultado geral de Aluno – Soldado do CBMTO; além de garantir a primeira colocação entre os cadetes (feminino).

Formada em Enfermagem pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), no início de 2020, Mariana Lage não negou a ansiedade diante do novo desafio. “Estou muito animada e grata a Deus pelas vitórias. Também estou muito animada para fazer o curso de Formação de Cadete. Vou dar o meu melhor e voltar ao Tocantins para trabalhar”, afirmou.

Mariana Lage assinou o Termo de Inclusão durante a visita ao Comando-geral, acompanhada pela mãe e a irmã. “Estou um pouco ansiosa, pois esse é um ambiente novo para mim, mas estou muito disposta e animada para enfrentar os desafios, as adversidades”, concluiu.