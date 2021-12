Com pontos turísticos e avenidas iluminadas, Araguaína ganha o brilho do Natal

Quem passa pelas ruas de Araguaína durante as noites neste mês de dezembro tem presenciado um verdadeiro espetáculo de Natal. Com aproximadamente 5 milhões de pontos luminosos de LED, a Prefeitura de Araguaína decorou as principais avenidas e pontos turísticos da cidade, atraindo centenas de visitantes durante o período de festas.

“Araguaína está linda e pronta para receber toda a população em seus parques, praças e avenidas. Depois de um trabalho árduo e feito com muito carinho, nós conseguimos deixar a cidade com um clima natalino nunca visto e a intenção é trazer com as luzes uma mensagem de esperança e prosperidade”, diz o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

A decoração natalina foi montada em diversas avenidas e pontos turísticos, incluindo bairros mais distantes do centro da cidade, como os setores JK e o Distrito Novo Horizonte. Na Avenida Cônego João Lima, principal rua de comércio da cidade, foram instaladas estruturas de iluminação nos postes, árvores, além de caixas de presentes espalhadas nos canteiros da avenida.

Araguaína iluminada

Ao todo foram decorados 18 locais entre avenidas e praças da cidade, incluindo a Praça das Nações, no Centro, Parque Cimba, Parque das Águas, Cristo Redentor, o Pé de Pequi, que fica no meio da Avenida Raizal, no Setor Morada do Sol 3, e a Vila de Natal na Via lago, com túnel de luzes, árvores de Natal no calçadão e na ilha no meio do lago, presépio e a casinha do Papai Noel.

Com uma média de 5 mil metros de mangueira luminosa em cada árvore e poste, as luzes deixam as praças e avenidas coloridas e decoradas também com bonecos luminosos com formas de anjos, renas e símbolos natalinos.

Cuidar do que é nosso

A decoração de Natal na cidade ficará montada até o dia 10 de janeiro. O objetivo da iniciativa é refletir positivamente na economia e proporcionar momentos de lazer da população.

O Município tem registrado uma série de furtos às decorações e iluminação natalina, e para tentar combater esse crime e dano ao patrimônio público, a Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, tem intensificado a fiscalização nestes locais que foram decorados para as festas de Natal. Caso a população identifique algum furto, é possível fazer a denúncia por meio do número 190 da Polícia Militar e o telefone (63) 99955-4943 da Guarda Municipal.