Véspera de Natal em Porto Nacional marca 25ºC; confira a previsão para os próximos 10 dias

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

A informação dada às 10h desta sexta-feira 24, pelo Instituto Nacional de Metereologia (inmet), indicou tempo chuvoso na Capital da Cultura do Estado do Tocantins. Na noite de hoje, às 23:55h marcou 25ºC, com chuva entre 30 e 60 mm/h. Para o final de semana, apresenta temperaturas que variam de 22º C a 26º C.

Ações recomendadas

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas, e se possível, desligue aparelhos elétricos), orienta a Defesa Civil.

A previsão para os próximos 10 dias no município de Porto Nacional, pode ser conferida pelo gráfico abaixo: