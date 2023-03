Com ônibus gratuito, 12ª Conferência Municipal de Saúde começa nesta quinta, 16

Afim de garantir participação democrática dos moradores da Capital, a Prefeitura de Palmas irá disponibilizar ônibus gratuitos para a 12ª Conferência Municipal de Saúde que começa nesta quinta-feira, 16, a partir das 17 horas, no auditório central da Ulbra Palmas, na Avenida Teotônio Segurado, ACSO-SO 150 (1.501 Sul). O evento segue até sexta-feira, 17, das 8 às 18 horas, no mesmo local. Confira o itinerário ao final do texto.

Com o tema ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia’, a população poderá debater por meio de eixos temáticos, melhorias e avanços para o SUS garantindo o seu fortalecimento. Na ocasião, serão eleitas de três a cinco ideias para a conferência estadual, prevista para ocorrer em abril.

Além dos quatro eixos temáticos, ‘O Brasil que temos. O Brasil que queremos’; ‘O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas’; ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia’; e ‘Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas’, a população contará com painéis, palestras, debates, tudo em prol de um sistema de saúde de qualidade.

Confira a programação

16/3/2023

17h – Credenciamento

18h – Apresentação cultural

18h30m – Mesa de abertura (convidados e autoridades)

19h – Apresentação do regulamento

19h30m – Palestra: Principais eixos de conferência

20h30m – Debate

21h – Encerramento

17/3/2023

08h – Painel: Garantir os direitos e defender o SUS, a vida e a democracia: amanhã vai ser outro dia!

9h – Grupos temáticos

12h – Intervalo de almoço

14h – Plenária

16h – Eleição de delegados

17h30m – Encerramento

18 h – Coffee break

Itinerário dos ônibus

Região Norte

Dia 16/03 – Saída às 16:00 horas

Dia 17/03 – Saída às 7:00 horas

Ponto de partida – USF Arno 61 (503 Norte)

USF Arno 71 (603 Norte)

USF Arne 64 (508 Norte)

USF Arne 53 (406 Norte)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Jose Luiz Otaviani, Arno 33 (307 Norte)

17:00 horas – chegada na Ulbra para credenciamento

Região Central

Dia 16/03 – Saída às 16:00 horas

Dia 17/03 – Saída às 7:00 horas

Ponto de partida – USF Loiane Moreno Vieira, Arse 24 (210 Sul)

USF Deise de Fátima, Arse 13 (108 Sul)

USF Francisco Junior, Arso 41 (403 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Arse 82 (806 Sul)

USF Albertino Santos, Arse 101 (1004 Sul)

USF Satilo Alves de Sousa, Arso 111 (1103 Sul)

USF Arse 131 (1304 Sul)

USF Valeria Martins, Arse 122 (1206 Sul)

USF Prof Isabel Auler, Arso 23 (207 Sul)

USF Walterly Ribeiro (Taquaruçu Grande)

Região Sul

Dia 16/03 – Saída às 16:00 horas

Dia 17/03 – Saída às 7:00 horas

Ponto de partida – Capadócia (Av. TLO 7, QD. T33, Conj. 31, LT. 26 – Residência do Prof. Antoniel – Presidente do bairro)

USF Taquari

USF Lago Sul

USF Liberdade (Aureny III)

USF Laurides Milhomem (Aureny III)