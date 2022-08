Dimas se compromete em fortalecer a saúde e implementar maternidade no Bico; na educação, ensino empreendedor e a criação do Auxílio Tocantins

O candidato a governador pela coligação A Transformação que o Tocantins Precisa, Ronaldo Dimas (PL), apresentou centenas de propostas para serem implementadas no Tocantins a partir de janeiro de 2023, propondo uma revolução na gestão estadual. Entre as ações, a criação do Auxílio Tocantins para as pessoas de baixa renda para compra de alimentos e medicamentos. Na saúde, a ampliação e melhoria dos hospitais e a criação da maternidade em Araguatins, para atender o Bico do Papagaio. Outro eixo central para Dimas é a educação, que ganhará um foco profissionalizante e empreendedor, buscando garantir o ingresso do jovem no mercado de trabalho e o desenvolvimento do Estado.

O Auxílio Tocantins será um complemento em dinheiro, pago através de um cartão, às famílias para utilizarem na compra de alimentos e remédio no comércio local. O objetivo de Dimas com o programa é complementar o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e amparar as pessoas que não têm nenhum tipo de renda. O plano de governo foi protocolado no registro da candidatura, na última sexta-feira, 12, e está disponível no site do candidato Dimas (www.ronaldodimas22.com.br).

Dividido em cinco eixos, Dimas traz sua experiência como engenheiro civil e ex-prefeito de Araguaína; mais o conhecimento do seu vice, Freire Júnior (MDB), que é economista, pecuarista e ex-deputado federal. Escrito a muitas mãos, tendo a participação ativa de professores doutores da UFT (Universidade Federal do Tocantins), o plano também é a consolidação das visitas de Dimas aos municípios, onde conversou com os líderes locais e ouviu as demandas centrais para o Tocantins.

Os eixos do plano de governo unem a importância de o poder público promover qualidade de vida com ações em várias áreas; investir na educação; trabalhar pelo desenvolvimento econômico sustentável; atuar como parceiro dos empreendedores e dos empresários; e ter uma gestão eficiente e transparente. Com propostas inovadoras como a criação de uma infraestrutura rural, indo além da recuperação das estradas vicinais e construções de pontes de concreto, mas garantindo fomento a aquisição de maquinário, perfurações de poços e instalação de cacimbas e instalação de estrutura de internet nas escolas e comunidades rurais.

Bem-estar, segurança e dignidade

No primeiro eixo, “Viver com Qualidade e Dignidade”, Dimas e Freire enumeram ações na saúde, na segurança pública e defesa social, proteção social e direitos humanos, esporte e lazer e cultura. Só para a saúde, por exemplo, são 45 propostas, com dotar a rede hospitalar do Estado de equipamentos e pessoal para que todos os atendimentos de baixa e média complexidade possam ser feitos com qualidade nas regiões, sem necessidade de superlotar os hospitais de referência. As conclusões dos grandes hospitais também fazem parte, assim como o compromisso de Dimas de transformar unidades estaduais de grande porte em hospitais universitários e maternidade, o que dá condições de ampliar as receitas e melhorar o serviço prestado.

O plano de Dimas, na segurança pública, reforça o compromisso do candidato em equipar todas as forças policiais, reduzir os índices de criminalidade e realização de concursos periódicos para acabar com a defasagem de policiais militares. “Garantir a reposição automática do efetivo da Polícia Militar e Civil através da realização periódica de concursos e ampliação do efetivo conforme a disponibilidade orçamentária”, frisa a quarta proposta para a área.

Ação social, turismo e lazer

Na área social, são citadas medidas para erradicar a pobreza do Tocantins, combater a fome e a integração dos programas para alcançar os resultados. No esporte, uma das ideias é fomentar a prática esportiva na natureza, usando o grande potencial na área do Estado. Já na cultura são 27 propostas diferentes para potencializar a área, todas com objetivo de criar um ciclo premente em prol das ações culturais.

“Apenas neste primeiro eixo, detalhamos centenas de ideias da nossa coligação, São todas factíveis e que, com trabalho, podemos implementar. Para poder transformar o Tocantins de verdade, é necessária uma gestão integrada, com objetivos, planejamento e seriedade. É isso que estamos nos propondo”, frisou Dimas, ao comentar o plano de governo.

O candidato destacou que o plano é um ponto de partida e ele será discutido com a população e melhorado. “Não só nesse eixo, mas também nos outros quatro, estamos apresentando ideias iniciais. Temos toda a campanha para ajustes e melhorias. Esse é um processo que se iniciou há mais de dois anos e não se encerra por si só”, frisou.

Infraestrutura de qualidade

Nos demais eixos, há uma grande diversidade de propostas, como um programa emergencial para restaurar todas as rodovias estaduais, construção e parcerias para escola de tempo integral, e compromisso com a climatização de todas as unidades de ensino estaduais, assegurar o cumprimento do repasse de 0,5% da Receita Tributária para investimentos em pesquisa, recuperar as estradas vicinais e substituir todas as pontes de madeira por pontes de concreto, apostar em ações econômicas tecnológicas em parceria com a indústria, assegurar a destinação de pelo menos 2,5% do Orçamento Estadual (mais de R$ 300 milhões por ano) para investimentos diretos nos municípios, entre vários outros pontos.



Nos próximos dias, Dimas, Freire Júnior e os aliados da coligação vão colocar os demais eixos e diversos pontos para discussão com a sociedade. O plano de governo pode ser lido na íntegra aqui: https://ronaldodimas22.com.br/ .