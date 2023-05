Inscrições para o Vestibular 2023/2 da Unitins prosseguem até 31 de maio

As inscrições para o vestibular 2023/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) já estão abertas e, de acordo com o cronograma do edital publicado no dia 16, seguem até o dia 31 de maio. Ao todo, são ofertadas 240 vagas distribuídas entre os cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação no câmpus Palmas; e Direito, no câmpus Paraíso.

Do total de vagas, 50% são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, podendo concorrer ainda nas categorias de cotas raciais, indígenas e de pessoa com deficiência, conforme a Lei Estadual n° 3.458, de 17 de abril de 2019. Candidatos com deficiência ou com qualquer dificuldade para a realização da prova que necessitarem de atendimento especial, deverão indicar, na solicitação de inscrição, detalhadamente, os recursos especiais necessários para o atendimento.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo final para pagamento da taxa de inscrição que custa R$ 120,00 e pode ser paga até o dia 1° de junho. A aplicação das provas ocorre no dia 25 de junho nas cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins e o edital prevê prova de redação e objetiva que abordará conhecimentos específicos divididos em duas grandes áreas: a primeira, envolvendo Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática; e a segunda, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Os candidatos encontrarão mais informações na página do certame: (Acesse aqui)

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate