ETI Anísio Teixeira se preparam para representar a rede municipal no desfile da Independência do Brasil

Cerca de 250 alunos da Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira, localizada no setor Bertaville, participaram na manhã desta segunda-feira, 4, de um ensaio preparatório para o desfile cívico-militar em comemoração aos 201 anos de Independência do Brasil. O evento será realizado na próxima quinta, 7, na Praça dos Girassóis, a partir das 18 horas.

Além dos alunos da ETI Anísio, outros 250 integrantes da ETI Almirante Tamandaré, também participarão do ato cívico comemorativo representando a rede municipal de ensino da Capital. Juntas, as duas unidades educacionais, levarão para a avenida 500 alunos, distribuídos em diversos pelotões e acompanhadas por suas fanfarras.

Para fazer bonito e bem representar a rede municipal na avenida é que a ETI Anísio Teixeira intensificou as atividades e todos os dias, das 8h às 9h30, utiliza as ruas próximas à unidade educacional para o ensaio geral com a participação de todos os envolvidos.

A diretora da ETI Anísio, Cleudemar Abreu, conta que a unidade levará para o desfile um pelotão com crianças trajadas de PRF, um pelotão composto por 52 alunos/atletas que participaram dos Jogos Estaduais Estudantis (JETs), e estarão caracterizados com as modalidades esportivas que praticam, um pelotão representando as cores da bandeira, um pelotão de balizas e um pelotão de porta-bandeiras, acompanhados pela fanfarra da ETI. “Desde que atuo na educação, todos os anos, a escola que trabalho participa dos desfiles comemorativos, e esse ano não poderia ser diferente. Então, eu me sinto feliz demais em representar a rede no desfile e em poder mostrar para a comunidade o trabalho das nossas crianças”, destacou.

A turminha da professora Franciane Bessa, composta por alunos do 4º ano do ensino fundamental, foi uma das escolhidas pela direção da ETI para participar do ato cívico. Ela conta que as crianças estão eufóricas e bastante motivadas em participar pela primeira vez de um desfile cívico-militar. “Uma oportunidade muito boa de aprendizado. Eles estão empolgadíssimos, participando assiduamente dos ensaios, e ansiosos por representar a rede no desfile”, disse.

Representando a turminha, o pequeno João Pedro Lustosa, 9 anos, falou da sua expectativa para o grande dia. “Estou muito orgulhoso porque vamos aparecer na televisão e todo mundo vai nos aplaudir quando nossa escola passar pela avenida marchando”, afirmou.

Além das unidades educacionais do município, irão participar do Desfile da Independência escolas estaduais, a banda atlética da UFT, Exército, Marinha, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Metropolitana de Palmas, dentre outras instituições.