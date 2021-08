Cinthia Ribeiro participa de reunião para apresentação das estratégias de elaboração do PPA 2022-2025

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou nesta terça-feira, 3, de uma reunião virtual com o objetivo de apresentar as estratégias de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. As diretrizes foram explicadas pelo Grupo Técnico de Trabalho da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Humano, responsável pela elaboração do documento.

“A elaboração deste PPA é de uma responsabilidade muito grande, pois vivemos uma nova realidade, uma crise sanitária que impactou vários setores da sociedade. É desafiador reconstruir uma cidade na pós-pandemia. Neste contexto, mais do que nunca, queremos ouvir as demandas da sociedade,” destacou a prefeita.

Visando à participação popular, levando em conta o contexto pandêmico, este ano as consultas públicas acontecerão de forma virtual, no mês de setembro. A Prefeitura de Palmas disponibilizará formulário on-line, no qual as pessoas poderão opinar sobre as prioridades de investimento público para os próximos quatro anos. O formulário poderá ser acessado pela internet (site) ou pelo aplicativo Colab (smartphone), que será apresentado à população na segunda quinzena de agosto.

Paulo Pandofi, fundador do Colab, falou sobre a importância do envolvimento da população e o engajamento dos gestores para o sucesso na elaboração e execução do plano. “Fiquei feliz em encontrar uma gestora com tanta vontade de fazer. É importante que todos abracem a causa, a colaboração entre as pastas é um fator primordial. Este é um projeto transversal.”

Definidas as estratégias, o próximo passo será o início dos trabalhos técnicos, previsto para o dia 9 de agosto. Em seguida, já no mês de setembro, devem acontecer as consultas públicas, e no mês de outubro será realizada a consolidação das propostas. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplag) tem até o dia 30 de novembro para enviar o PPA à Câmara Municipal de Palmas.

O PPA 2022-2025 está sendo pensado a partir de uma visão de cidade, respeitando a Constituição Federal, a Lei Orgânica e Estatuto das Cidades (Plano Diretor), além dos demais planos setoriais que devem ser conectados. O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) são parceiros deste processo.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Thiago Marconi; de Governo, Rogério Ramos; de Comunicação, Ivonete Motta; de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Mila Jaber e da Casa Civil, Agostinho Júnior; o Procurador Geral do Município, Mauro Ribas; e a secretária de Transparência e Controle Interno, Vera Lúcia Isomura.