GMP dá início ao ‘Primeiro Curso de Operador de Ronda Ostensiva Municipal’

Nos próximos dias, 45 profissionais da área de Segurança Pública serão capacitados durante o ‘Primeiro Curso de Operador de Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP)’. A cerimônia de abertura foi realizada na noite de segunda-feira, 02, em solenidade que contou com a presença de autoridades na sede da guarnição municipal, localizada na Avenida NS-6, próximo ao Parque Cesamar.

O treinamento conta com uma carga horária de 252 horas/aula, e vai capacitar os Guardas Civis Municipais (GCMs) que atuam no município, bem como de outros de outros sete estados. Serão ministradas ações especiais de patrulhamento com o uso de técnicas e táticas, progressão, abordagem, adentramento em primeiro atendimento a ocorrência de crise, distúrbio civil, e dentre outras situações que podem surgir durante o exercício das atividades.

A GMP é pioneira no Estado, com mais de 28 anos de prestação de serviço de qualidade na Capital, sendo referência em segurança e modelo de gestão para outras cidades. Por meio do grupo especializado da Romu, abre as portas para qualificar o seu efetivo e repassar os conhecimentos às instituições coirmãs, contribuindo com a elevação operacional dos profissionais no atendimento às futuras ocorrências.

Participaram da cerimônia de abertura a titular da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Coronel Alaides Pereira Machado, o superintende da GMP, Marcelo Lima, Comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Fioravan Teixeira Silveira, o comandante da Guarda Municipal de Porto Nacional, Inspetor Fábio Rodrigues, e também o secretário executivo da Sesmu, Higor Franco.