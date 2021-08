Exposição ‘Equilíbrio’ pode ser visitada até 31 de agosto

O público tem até o dia 31 de agosto para apreciar presencialmente as cores e formas de ‘Equilíbrio’, exposição do artista visual Edvan Ribeiro que marca a reabertura da Galeria Municipal no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Aberta oficialmente nesta segunda-feira, 02, a exposição pode ser visitada das 13 às 19 horas, seguindo as normas de prevenção à Covid-19.

Presente na abertura da exposição, a fotógrafa e servidora pública, Angélica Lima, contou a impressão que teve dos trabalhos de Edivan Ribeiro: “o trabalho do Edivan é extremamente delicado e reflexivo. As cores e formas que ele utiliza fazem a gente pensar sobre as possibilidades de releitura do cotidiano”.

Angélica também opinou sobre a importância da reabertura dos espaços de arte na Capital. “A reabertura de espaços dedicados às artes é muito válida neste momento, pois proporciona um ‘respiro’ para todos nós que ficamos em quarentena”.

Equilíbrio

A mostra ‘Equilíbrio’ é marcada por cores alegres e representações de animais em formas geométricas. O artista visual Edivan Ribeiro explica que buscou no Cerrado a inspiração para criar as obras que foram produzidas durante o período de isolamento social em razão da Covid-19. Para o curador da exposição, Vone Petson, as obras de Ribeiro nascem do acaso e da automação. “É essa liberdade expressiva que lhe permite, em contato com aquilo que emerge do seu interior, dar vida às formas, e encontrando, com isso, o que seria uma linguagem básica universal, a arte”.

Contemplada pelo Prêmio Aldir Blanc do Governo do Estado do Tocantins, que patrocinou as obras físicas e pelo Prêmio Aldir Blanc executado pela Fundação Cultural de Palmas, que financiou a exposição e o catálogo virtual, lançados no dia 07 de julho, a exposição foi criada dentro do projeto ‘Novas obras de Edivan Ribeiro’, que teve como objetivo preservar a produção do artista no período de distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. O projeto também teve a finalidade de profissionalizar seu trabalho por meio do desenvolvimento de um catálogo com suas novas obras, lançado na ocasião e também disponibilizado virtualmente.

Serviços:

O que: Exposição ‘Equilíbrio’

Onde: Galeria Municipal de Palmas – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Quando: de 02 a 31 de agosto das 13 às 19 horas