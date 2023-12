Cinthia Ribeiro assina contrato com a UFT para a realização de concursos da Prefeitura de Palmas

Foi assinado na tarde desta quarta-feira, 20, o contrato entre a Prefeitura de Palmas e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) para a realização dos concursos públicos do Quadro Geral dos Servidores do Município e do Quadro de Servidores da Secretaria Municipal da Saúde. “Fico feliz em ter como realizadora dos nossos concursos uma instituição aqui do Tocantins. A UFT já realizou importantes certames, agindo com transparência, seriedade e respeito aos candidatos. Estou muito feliz em ver a realidade do concurso público no meu mandato. O peso desta instituição traz um selo de confiança para este certame”, destacou a prefeita Cinthia Ribeiro.

O reitor da UFT, Luís Eduardo Bovolato, agradeceu a confiança da Prefeitura de Palmas e sinalizou que a expectativa é que o edital dos concursos sejam publicados no início do ano de 2024. “Este é um certame complexo. O momento de hoje, para nós, é muito significativo. Sem dúvidas, a UFT possui expertise e credibilidade para a realização deste concurso, um certamente complexo e robusto.”

Os despachos das respectivas dispensas de licitação foram publicados no Diário Oficial do Município no dia 14 de dezembro. O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) é o órgão contratante, presidido por Ivonete Motta.

Também estavam presentes o pró-reitor de Graduação, Eduardo Cezari, o diretor-geral da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), Léo Araújo, a diretora técnica da Fapto, Fernanda Fernandes, o presidente da Fundação de Escola de Saúde Pública, André Pugliese, a secretária municipal de Saúde, Anna Cristyna Mota.

UFT

A UFT será a responsável pelo planejamento, organização e execução dos concursos de provas objetivas, incluindo o fornecimento de todos os recursos materiais e humanos, necessários à realização do certame, em especial a elaboração dos editais e provas, impressão, aplicações, correções das provas e realização de bancas de heteroidentificação etno-racial, bem como a logística necessária para a execução dos serviços.

Contrato

O valor do contrato para a realização do concurso do Quadro Geral será de R$ 3.058.911,25 e do Quadro de Servidores da Saúde, R$ 3.945.193,55. No total são 14 cargos de nível superior e dois de nível médio para o Quadro Geral. Já para o Quadro de Servidores da Saúde são 36 cargos de nível superior, seis em técnico de saúde (nível médio) e dois cargos para nível fundamental.