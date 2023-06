Cine Cultura exibe filme especial para o Dia dos Namorados

O longa ‘Espero que esta te encontre e que estejas bem’ trata-se de uma história sobre amor, tempo e memória. Em janeiro de 2011, a diretora e roteirista Natara Ney encontrou um lote com 110 cartas de amor em uma feira de antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande (MS para o seu noivo, que morava no Rio de Janeiro. Os escritos de 1952 e 1953 relatam a paixão do casal que se relacionava à distância.

A busca por esse casal é o fio condutor de ‘Espero que esta te encontre e que estejas bem’. A partir da descoberta das cartas, a cineasta inicia uma investigação para localizarmos os dois apaixonados e descobrir o desfecho do romance. Natara Ney é diretora, roteirista e montadora pernambucana.

Sessão Retratos do Brasil

A sessão Retratos do Brasil continua em exibição no Cine Cultura com um ciclo de filmes de variados retratos documentais do Brasil. Nesta semana o destaque é ‘Corpolítica’, obra que investiga o vazio de representatividade LGBTQIA+ no cenário político do Brasil, país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Diante de um recorde de candidaturas LGBTQIA+ nas eleições brasileiras de 2020, em um momento histórico no país e no mundo, candidatos e políticos relatam suas experiências e as violências vividas dentro de seus processos de afirmação e na luta por direitos. Todos os ingressos desta sessão estarão no valor promocional de R$ 7,50.

Ingressos

Os ingressos para assistir os filmes da programação desta semana estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, nos valores de R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 a meia-entrada. O Cine Cultura Palmas reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio.

Para mais informações, ligue no telefone 3212-7308.

O Cine Cultura Palmas reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio.



Confira a programação:

Quinta: 08/06/2023

Sessão Retratos do Brasil

16h30 – Corpolítica, Pedro Henrique França

Documentário|Brasil|2022|104’

Classificação: 12 anos

18h30 -Urubus, Claudio Borrelli

Drama|Brasil|2022| 118’

Classificação: Livre

20h30 – O Pastor e o Guerrilheiro, José Eduardo Belmonte

Ficção|Brasil|2022|115’

Classificação: 16 anos

Sexta: 09/06/2023

16h30 – Espero que esta te encontre e que estejas bem, Natara Ney

Documentário| Brasil|2020| 84'

Classificação: Livre

18h10 – O Pastor e o Guerrilheiro, José Eduardo Belmonte

Ficção|Brasil|2022|115’

Classificação: 16 anos

Sessão Retratos do Brasil

20h10 – Corpolítica, Pedro Henrique França

Documentário|Brasil|2022|104’

Classificação: 12 anos

Sábado: 10/06/2023

16h30-Urubus, Claudio Borrelli

Drama|Brasil|2022| 118’

Classificação: Livre

Sessão Retratos do Brasil

18h30 – Corpolítica, Pedro Henrique França

Documentário|Brasil|2022|104’

Classificação: 12 anos

20h30 – O Pastor e o Guerrilheiro, José Eduardo Belmonte

Ficção|Brasil|2022|115’

Classificação: 16 anos

Domingo: 11/06/2023

16h30-Urubus, Claudio Borrelli

Drama|Brasil|2022| 118’

Classificação: Livre

18h30 – Espero que esta te encontre e que estejas bem, Natara Ney

Documentário| Brasil|2020| 84'

Classificação: Livre

20h- O Pastor e o Guerrilheiro, José Eduardo Belmonte

Ficção|Brasil|2022|115’

Classificação: 16 anos

Quarta: 14/06/2023

14h30- O Comedy Club, André Araújo

Comédia| TO| 2022|95’

Classificação: 12 anos

18h30 – Espero que esta te encontre e que estejas bem, Natara Ney

Documentário| Brasil|2020| 84'

Classificação: Livre

20h30 – O Pastor e o Guerrilheiro, José Eduardo Belmonte

Ficção|Brasil|2022|115’

Classificação: 16 anos

Texto: Redação FCP

Edição: Secom