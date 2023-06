Região central de Palmas recebe ‘A Idade do Sonho’ neste final de semana

É tempo de sonhar e sorrir porque a Cia de Teatro Fernanda Montenegro chega com a peça ‘A Idade do Sonho’ no centro de Palmas. Em meio ao Circuito Itinerante de Teatro, a Cia se apresenta neste sábado, 10, no Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém (1304 sul) às 19h30 e no domingo, 11, no Parque Cesamar, às 17h30.

Nesta temporada de circuito itinerante, ‘A Idade do Sonho’, de Tonio Carvalho, sob a direção de Cícero Belém, ainda será exibida na Feira da 307 Norte no dia 18 de junho. A estreia do circuito foi na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e já percorreu os distritos de Buritirana e Taquaruçu, nos dias 3 e 4 de junho.

A Idade do Sonho

Apresentada em nova versão em Palmas, a ‘A Idade do Sonho’ é uma nova montagem sob responsabilidade da Cia de Teatro Fernanda Montenegro após 30 anos da primeira realização no Tocantins, pelo Grupo de Teatro Chama Viva. Agora como uma forma de homenagear aqueles artistas pioneiros na Capital.

A ‘Idade do Sonho’ é encenada por atores e bonecos, réplicas dos atores. É um espetáculo para adultos e crianças, com classificação livre. A ação se desenrola em uma cidade do interior onde os sonhos podem simplesmente partir em busca da aventura, despertada pela passagem das trupes itinerantes e mambembes dos circos, dos teatros, dos ciganos e suas magias.

O espetáculo tem direção musical e trilha sonora original do maestro Heitor Oliveira e direção de movimento da professora Arabelle Hadife.

Circuito Itinerante e Teatro idealizado com a finalidade de democratizar o acesso ao teatro, o Circuito Itinerante percorrerá durante os meses de maio e junho os equipamentos de cultura da Fundação Cultural de Palmas (FCP) com a exibição da peça ‘A Idade do Sonho’.

Confira a programação

• Dia 10/6 às 19h30 – Espaço + Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém

• Dia 11/6 às 17h30 Parque Cesamar – Casa da Cultura

• Dia 18/6 – Feira da 307 Norte

Texto: Redação FCP

Edição: Secom