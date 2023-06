Segurança alimentar encerra debates do Encontro Nacional do Iclei em Palmas

Autor: Georgethe Pinheiro

A Plenária Sistemas Alimentares Sustentáveis e Circulares encerrou o segundo dia de trabalhos do 2º Encontro Nacional do Iclei Brasil, realizado em Palmas. Na mesa de debates foram discutidas estratégias para a transição dos sistemas alimentares sustentáveis e circulares no contexto nacional-local brasileiro. Ainda na tarde de trabalhos foi realizado o lançamento do portfólio de serviços do Iclei para sistemas alimentares, um guia de orientações a gestores municipais construído em parceria entre o Iclei e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Fao) Aconteceu ainda a assinatura entre o Iclei, a Prefeitura de Curitiba e o Instituto Comida do Amanhã em relação ao Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (Luppa).

As discussões abordaram as experiências desenvolvidas no âmbito da segurança alimentar pelo municípios de Curitiba-PR (secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Dâmaso Gusi), Pindamonhangaba-SP (secretária municipal de Meio Ambiente de, Maria Eduarda San Martin), Salvador-BA, (diretor municipal de Resiliência da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência), diretora-geral do Instituto Comida do Amanhã, Francine Xavier, pela secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Lilian Rahal.

Ainda participaram da mesa, como debatedores o Alto representante da FAO no Brasil, Rafael Zavala e a gerente Regional Técnica do ICLEI América do Sul, Leta Vieira.

Workshop

Além da Plenária, o segundo dia de trabalhos ainda contou com a realização do Workshop Inclusão de pessoas com deficiência na gestão de Riscos de Desastres e Resiliência, que ofereceu treinamento sobre o uso da ferramenta Scorecard e seu Anexo de Inclusão de Pessoas com Deficiência da UNDRR /MCR2030. Também foi oferecido um treinamento sobre o uso da plataforma CDP ICLEI Track para reportar o progresso climático das cidades .

O encerramento do 2º Encontro Nacional do Iclei Brasil foi realizado durante uma programação noturna, onde os participantes fizeram uma avaliação dos trabalhos. Também foi realizado o lançamento do Relatório de 10 anos do Fórum dos Secretários e Secretárias de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27)