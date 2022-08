Carlesse recebe apoio do vice-prefeito e líderes políticos de Aparecida do Rio Negro

Por Assessoria de Comunicação do Agir Tocantins



O ex-governador e pré-candidato ao Senado Mauro Carlesse participou nesta terça-feira, 2, de encontro com líderes políticos de Aparecida do Rio Negro. Na oportunidade, recebeu o apoio do vice-prefeito Francisco de Assis Coutinho, de ex-vereadores, suplentes, empresários e outras lideranças do município.

Durante o encontro, promovido pelo vice-prefeito e pela ex-vereadora Ivonete Lino, Carlesse lembrou o olhar especial que teve com todos os municípios durante a sua gestão no Governo do Estado. “Como sou municipalista, cada vez que eu tinha qualquer projeto, já pensava nos 139 municípios, não só nos grandes, que têm um eleitorado maior. Tanto é que as obras que estão tendo em todos os municípios, de bloquetes, de asfalto, são todas com recursos que nós deixamos prontos. Fizemos o projeto Tocando em Frente para atender a todos os municípios”.

Ele agradeceu o apoio recebido em Aparecida do Rio Negro e se comprometeu em ser um representante dos interesses dos tocantinenses. “Estou passando aqui pedindo o apoio aos meus amigos, companheiros, líderes para fazer a mudança neste Estado. É um projeto de Estado, um projeto para os municípios, um projeto que cuida da comunidade. É esse o meu objetivo”, enfatizou.

Apoio e confiança



O vice-prefeito Assis assegurou seu apoio a Carlesse lembrando o trabalho que o ex-governador desenvolveu no Estado. “Foi ele quem deixou as reformas na gestão do Estado. O Governo está desenvolvendo, mas quem deixou o dinheiro em caixa foi ele. Por isso quero dizer que o meu pré-candidato a senador é o Carlesse”, frisou.

Kedson Brito, ex-vereador, também atribuiu ao trabalho de Carlesse a reestruturação do Tocantins. “Ele pegou o Estado no fundo do poço e equilibrou as contas. Antigamente, funcionário público recebia o pagamento dia 12, hoje recebe dia 28, e não é atrasado, é antecipado. Isso só se faz com nota de crédito boa. Para cobrir uma casa, ela tem que ter estrutura, e hoje a “casa” do Tocantins está sendo coberta porque o Carlesse estruturou ela”, disse.

A ex-vereadora Ivonete assegurou que Carlesse é o melhor nome para representar o Tocantins em Brasília e destacou o empenho do grupo para fortalecer a pré-candidatura em Aparecida. “Tenho orgulho de te apoiar e pedir voto, de casa em casa, para você”, disse ela ao pré-candidato.

Cordialidade

Ao final do encontro com os apoiadores, Carlesse aproveitou a visita para cumprimentar o prefeito Suzano Marques e falou do carinho que tem pela cidade e seus moradores. Na oportunidade, o prefeito também reconheceu que as obras que estão sendo executadas em Aparecida com repasses do Estado são fruto do trabalho de Carlesse quando governador.