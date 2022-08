Defesa da democracia é compromisso de Paulo Mourão, que assina carta pelo Estado Democrático de Direito

Por Assessoria

O pré-candidato ao governo pelo Partidos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Tocantins (PT-TO), Paulo Mourão, assinou nesta terça-feira, 02, a carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, idealizada por juristas e pela Faculdade de Direito da USP e conta com mais de 667 mil adesões de brasileiros e brasileiras, que defendem a democracia no Brasil, conforme apuração de meio dia desta terça-feira.

São 34 anos da Constituição Federal (CF) e também do Tocantins em 2022 e para Mourão os poderes da República, a saber, o Executivo, Legislativo e Judiciário, que com a responsabilidade cívica com o povo e o poder, que emana do povo, pode, neste momento de tamanha responsabilidade individual, fazer com que a soberania popular seja respeitada e as instituições promovam o debate popular pela democracia.

De acordo com o documento dos juristas, que segue aberta para adesão dos brasileiros e brasileiras, Paulo convidou a todos e todas do Tocantins para “imbuídos do espírito cívico que lastreou a nossa Constituição e nossa democracia, nosso convite é para que fiquemos alertas na defesa da democracia e respeito ao poder do povo”.

Para assinatura da carta basta acessar o link a seguir: https://www. estadodedireitosempre.com/