Luxemburgo recebe apoio de ex-vice prefeito de Augustinópolis e lideranças da cidade

O ex-vice prefeito de Augustinópolis, Vanderlei Arruda, foi um dos que tomaram a decisão em caminhar ao lado de Luxemburgo no projeto para o Senado. Depois de confirmar o apoio durante a visita do pré-candidato à cidade, Arruda esteve em Palmas em reunião com a equipe para desenvolver as estratégias de trabalho.

“Precisamos de pessoas com o perfil e potencial do Luxemburgo. Um homem vitorioso na vida profissional e que agora quer se dedicar em tornar o estado do Tocantins um Estado de oportunidade para o seu povo. Nosso Estado tem muito potencial de crescimento, mas precisa de políticos com o perfil do Luxemburgo, sério e comprometido com as pessoas que precisam dos benefícios que as políticas públicas podem proporcioná-las. Acredito que Luxemburgo vai atuar na política com a mesma seriedade e determinação que sempre teve e mostrou no futebol e como conseguiu mudar a vida e a história de muita gente por onde passou, acredito que irá mudar a vida do nosso povo Tocantinense para melhor no senado federal”, avaliou Gedean.