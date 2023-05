Público se emociona como grande desfile cívico em comemoração ao aniversário da Capital

O espírito patriótico tomou conta da avenida Palmas Brasil Norte neste último sábado, 20, dia do aniversário de 34 anos de Palmas. Milhares de espectadores se reuniram para testemunhar o grandioso desfile cívico em comemoração aos 34 anos da Capital do Tocantins. O evento, conhecido por sua tradição e grandeza, encantou o público com exibições marcantes e homenagens emocionantes à cidade.

Para a moradora da região sul, a analista financeira Kenia Silva que estava acompanhada de toda a família, o desfile cívico é uma oportunidade única para que a população acompanhe as apresentações e expresse seu amor e orgulho por Palmas. “Estou encantada com tudo que estou presenciando aqui. É a primeira vez que vejo um desfile cívico, e o que vejo é muita organização, belíssimas apresentações. Só quero agradecer pela cidade que nos acolheu pela segunda vez, e reforçar o meu amor e admiração a essa linda cidade”, disse com sorriso no rosto.

A cada nova escola que entrava na avenida, a resposta entusiasmada do público não era diferente. Famílias, estudantes e pessoas de todas as idades testemunharam as apresentações e interagiram com a atmosfera festiva dos pelotões compostos por alunos, militares entre outros.

Uma das características marcantes do desfile foi a diversidade de performances. Desde bandas musicais e grupos de dança até representações teatrais e exibições de acrobacias aéreas e fanfarras. O desfile proporcionou um espetáculo rico e variado para todos os gostos. As coreografias sincronizadas e os trajes coloridos dos participantes cativaram o público, que se mostrou envolvido e admirado.

Além das performances artísticas, o desfile cívico foi palco de homenagens aos povos originários, aos pioneiros e palco para mensagens importantes como a “Paz nas Escolas”. O público aplaudiu de pé a apresentação dos militares, figuras importantes na garantia da segurança das famílias e da cidade como um todo. Seu Sebastião Souza, morador da quadra Arne 54 (408 Norte), destaca a participação dos militares na programação. “A presença dos militares e suas trajetórias emocionantes trouxeram à tona sentimentos de respeito e admiração por aqueles que defendem e atuam na segurança das famílias e da nossa cidade”, disse.

A mãe da aluna Maria Cecília da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, Luana Carvalho Gomes, falou do orgulho de ver a filha desfilar em um momento tão importante para Palmas. “Estou emocionada. Foi muito lindo. Tudo em perfeita sintonia. Ver este público todo prestigiando nossos filhos é muito gratificante”, completou emocionada.

A jornalista Sônia Pugas avalia que o desfile cívico representa um momento especial de conexão com a história e os valores do país. Para a profissional, manter viva a tradição cívica e transmiti-la às gerações futuras é muito importante, pois o desfile não é apenas um evento festivo, mas também uma oportunidade para fortalecer o sentimento de identidade nacional. ”Eu amo desfiles cívicos. Sempre desfilei em Porto Nacional, e sempre me emociono literalmente. Chorei muito ao ver os alunos do Padre Josimo, pela minha conexão com as Arnos. Filmei boa parte do evento e fiz questão de postar no meu status e Instagram. Desfile para mim sintetiza disciplina e respeito pela educação”, avalia a jornalista.

Texto: Redação Semed

Edição: Secom