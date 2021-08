Capa asfáltica é aplicada em novo trecho da Avenida NS-15, trecho ligará as rodovias TO-050, TO-010 e TO-080

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), na segunda etapa das obras segue executando a imprimação e lançando o asfalto tipo concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em parte da NS-15, entre as avenidas NS-08 e NS-02.

Nesta semana, os serviços com quase 50% das obras concluídas, se estendem até a Avenida Teotônio Segurado. A previsão é de que esse trecho, que inicia na rodovia TO-010 e vai até a Avenida Teotônio Segurado, fique pronto até outubro.

A importante obra tem por objetivo desviar o trânsito de caminhões de carga do centro de Palmas, servindo como ligação entre a TO-010 e a TO-080. Além de facilitar o acesso às universidades Federal do Tocantins (UFT) e Estadual do Tocantins (Unitins), bem como às praias. O trecho, quando for concluído, formará um anel viário dentro da Capital.

As obras de melhoria englobam a execução da construção de calçadas, pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD; restauração de pavimento asfáltico; sinalização viária; passeios com acessibilidade, drenagem de águas pluviais com obras complementares e elaboração dos projetos básico e executivo, em parte das avenidas NS-15 e LO-13 (interligação) no município de Palmas.

Além das obras na parte norte da via, o Governo também já executa os serviços na parte sul, que também dará acesso rápido aos atrativos turísticos do lago de Palmas.

O valor do contrato é de R$ 102 milhões. “Essa é uma obra importantíssima, que vai tirar o fluxo de caminhões pesados que passam no centro da Capital e, em breve, vamos entregá-la para a população, não só de Palmas, mas de todo o Tocantins”, declarou a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.