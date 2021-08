Primeira dose da vacina contra a covid-19 já foi aplicada em 50% da população tocantinense

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), anunciou que o Estado atingiu nesta quarta-feira, 25, a marca de 50,59% da população geral vacinada com, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a covid-19. O índice foi calculado com base na quantidade de 1.590.248 de habitantes tocantinenses, estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até o momento, 20,35% da população está com o ciclo vacinal fechado, ou seja, já recebeu as duas doses do imunizante ou a dose única, no caso da vacina Janssen.

Segundo a tabela de imunização de grupos prioritários e população em geral acima de 18 anos, estabelecida pelo Ministério da Saúde, o Tocantins deve imunizar 1.161.000 pessoas, ou seja, quase 430 mil pessoas a menos do total geral de habitantes do Estado. Deste total, já estão vacinadas 804.570 pessoas com a D1, o que representa 69,30% deste público.

“Os bons resultados são o fruto de um grande trabalho, realizado em parceria com o Ministério da Saúde e os municípios tocantinenses. Estamos avançando na vacinação e, consequentemente, reduzindo os índices da pandemia no Estado. Vamos continuar atentos a todas as medidas de segurança contra a covid-19 e, principalmente, vacinando a população. É extremamente necessário que as pessoas compareçam às unidades de saúde para receber o imunizante”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini.

Dados

Até o momento, 1.470.480 doses contra a covid-19 já foram enviadas ao Tocantins, pelo Ministério da Saúde. Deste número, 1.128.280 já foram aplicadas, sendo 804.570 em primeira dose e 323.710 em segunda dose ou dose única.