Candidatos realizam avaliação psicológica para concurso da Guarda Metropolitana de Palmas

A avaliação psicológica do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), no domingo, 15, contou com a participação de 400 candidatos. A 3ª etapa aconteceu no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), dividida em dois turnos, o primeiro com início às 8 horas, e o segundo com início às 14 horas.

Visando garantir que os selecionados atendam aos requisitos de características, descrições e dimensões relacionadas ao cargo, foram realizados testes divididos nos aspectos cognitivo e de personalidade e comportamento.

De acordo com informações da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), banca organizadora do certame, a divulgação do resultado preliminar está marcada para o mês de novembro. A avaliação médica, etapa seguinte, para dezembro de 2023.

Os resultados serão divulgados por relação nominal, mostrando os “Aptos” conforme a Resolução n.º 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia e apenas o número de inscrição dos “Inaptos” no Diário Oficial do Município de Palmas (DOM) assim como no endereço eletrônico https://www.vunesp.com.br.