Governo do Tocantins promove cursos de Inclusão Produtiva em Rio dos Bois

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), promove mais uma semana de cursos de Inclusão Produtiva. Desta vez, os cursos acontecem da segunda-feira, 9, até a sexta, 13, na cidade de Rio dos Bois, a cerca de 130 km da capital.

Os cursos, em parceria com os municípios, têm carga-horária de 40 horas e são voltados para as famílias oriundas do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Programa Bolsa Família (PBF) e Cadastro Único (CadÚnico), e atenderão 40 participantes distribuídos nos cursos de Manicure, Tranças e penteados, Maquiagem e Designer de sobrancelhas.

O secretário da Setas, Jonis Calaça, falou sobre a importância dos cursos para a geração de emprego e renda. “O Governo do Tocantins tem levado os cursos da Inclusão Produtiva por todo o Estado e desde janeiro já capacitamos 861 pessoas em 14 municípios. São cursos importantes para a geração de emprego e renda, pois possibilitam que as pessoas possam abrir negócios próprios, como salões de beleza ou trabalhar com panificações”, destaca.

Rio dos Bois

A instrutora de Designer de sobrancelhas e maquiagem, Sandra Lúcia Alves Borges, disse que os cursos dão muito resultado e que percebe que os alunos saem prontos para trabalhar. “Damos tudo de nós nesse projeto e as pessoas que participam procuram aprender tudo que precisam para desenvolver um ótimo trabalho. E saem prontas para trabalhar por conta própria ou mesmo encontrar um emprego na área”, ressaltou.

Pollielly Ferreira Rocha, 29 anos, casada e mãe de dois filhos, disse que o aprendizado é muito importante para que possa no futuro montar um negócio próprio. “Estou participando do curso de Tranças e penteados. Acho que é uma área que as mulheres gostam e tem mercado. Posso começar trabalhando com as pessoas próximas, como vizinhos e parentes e depois expandir. O importante é adquirir conhecimento e seguir trabalhando, ganhando nosso dinheiro”, pontuou.

Inclusão Produtiva

Os cursos de Inclusão Produtiva são realizados pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) em parceria com as prefeituras municipais. As capacitações são formas de incentivo à inclusão produtiva, com o objetivo de gerar trabalho e renda.

Os cursos são definidos com base no cenário atual e na realidade da aptidão do município.

Público-alvo

Participam dos cursos, famílias oriundas dos Programas de Transferência de Renda, tais como Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e, Auxílio de Benefícios Eventuais e Beneficiários do CadÚnico.