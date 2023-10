PlanMob terá quarta audiência pública nesta terça-feira, a partir das 14h

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), realizará nesta terça-feira, 17, a quarta Audiência Pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Palmas (PlanMob), que é um instrumento de planejamento, que se utiliza de estudos técnicos e participação social para estabelecer diretrizes, metas e ações do sistema de mobilidade da cidade para os próximos dez anos. O PlanMob contempla aspectos como: o transporte público coletivo, o deslocamento a pé e por bicicleta, as cargas urbanas, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, os estacionamentos públicos e privados, a circulação e a segurança viária, além da integração entre os diferentes modos de deslocamento.

A audiência está agendada para ocorrer das 14 às 18 horas, no prédio da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, localizado próximo à Estação Xambioá. O cidadão que participar poderá opinar e sugerir melhorias para todos os modais da mobilidade urbana da cidade. Além disso, os estudantes que participarem do evento terão direito à certificação de horas extracurriculares.

Para conhecer mais sobre o PlanMob o cidadão deve acessar o site do programa.