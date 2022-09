Campanha do PT cresce e ganha apoio de diversos segmentos

Por Assessoria

O próximo governador do Tocantins, Paulo Mourão 13, recebeu o apoio, nesta quinta-feira, 22, de vários sindicatos, se comprometendo a moralizar o Estado, respeitando a Constituição Federal e a isonomia salarial dos servidores, bem como a realização de concurso público.

“A categoria de trabalhadores precisa se unir para garantir seus direitos, todos os servidores merecem respeito, tanto os concursados como os contratados. Meu compromisso é garantir a isonomia salarial de todas as categorias”, destacou Mourão

Declararam apoio a campanha do PT o Sintras (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Estado Tocantins), Sintet (Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins), Sindare (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado do Tocantins), Associação dos Funcionários do Fisco e o CTB ( Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)