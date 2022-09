Mantoan propõe zerar taxas do Detran para jovens de baixa renda

Por Assessoria

A região do Taquaralto recebeu na noite desta quarta-feira (21) o candidato a deputado estadual, Eduardo Mantoan (PSDB) e Rodrigo Maciel (UD), que disputa uma vaga na Câmara Federal. Fiéis e lideranças da Igreja Adventista do Sétimo Dia marcaram presença na reunião aberta pela professora, Patrícia Daniella: “ O Mantoan e o Rodrigo representam muito bem os jovens e nós temos a certeza que só eles podem fazer a diferença no futuro do nosso Estado”.

A juventude irá receber atenção especial de Mantoan, que tem diversas propostas voltadas para essa faixa etária. “ Hoje uma carteira de motorista custa cerca de R$2.800, valor muito alto para um jovem desempregado. Como deputado estadual irei propor zerar as taxas do Detran para CNH aos jovens de famílias cadastradas no CadÚnico. Os demais custos com autoescola serão financiados pela Agência de Fomento. Além disso, vou propor convênio com a Confederação dos Transportes para oferecer cursos de motorista profissional para estes jovens”, afirma Mantoan.

A dobradinha entre os dois candidatos contempla 37 cidades, entre elas Palmas. “ Esta candidatura foi um chamado dos movimentos classistas e de Deus. Eu estou pronto para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa para dar voz à juventude, as igrejas, à advocacia, aos evangélicos, ao homem do campo e a todos os tocantinenses”, garantiu Mantoan.

Para os palmenses, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel apresentou as suas propostas e reafirmou a união de esforços com a candidatura de Eduardo. “Eu na Câmara Federal e o Mantoan na Assembleia lutaremos por pautas importantes para o povo do Tocantins, como a redução da carga tributária”.