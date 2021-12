Campanha de doação de livros visa ampliar acervo da biblioteca da Academia Policial Militar Tiradentes

Com o objetivo de ampliar o acervo da biblioteca e ajudar na formação dos alunos da Academia Policial Militar Tiradentes (APMT), a Fundação Pró-Tocantins em parceria com a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto) iniciou, nesta semana, uma Campanha de doação de livros.

Qualquer pessoa pode participar da campanha e para isto, basta deixar os livros das áreas de Ciências Humanas e Sociais, Direito, Segurança Pública, Filosofia, Sociologia e áreas afins, em uma das Unidades da Polícia Militar, em todo Tocantins.

Os livros irão ajudar na formação dos alunos da academia, além de estimular a leitura e compartilhar conhecimento.

Os livros são essenciais na formação de vários profissionais do mercado de trabalho, servindo de suporte ao aprendizado e à compreensão aprofundada em diversas áreas de estudo. Na carreira do policial militar, não poderia ser diferente.

A Academia é responsável pela formação do policial e a biblioteca atende todos eles neste processo. Dessa forma os livros são de grande importância.

A campanha conta também com o apoio da Casa Militar. As dúvidas sobre a doação de livros, podem ser esclarecidas através dos contatos: (63) 99204-4774 / 98515-0005 / 98422-6115 /3218-2727/4712.