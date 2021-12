Prefeitura de Palmas divulga programação da vacinação contra a Covid-19 e a Influenza de 27 a 30 de dezembro

Nesta última semana de 2021, a Prefeitura de Palmas continua firme nas ações de imunização da população contra a Covid-19 e a Influenza. Dessa forma, para oferecer a oportunidade de completar o esquema vacinal contra essas enfermidades, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) disponibiliza 25 Unidades de Saúde da Família (USF) entre os dias 27 e 30 de dezembro para a população vacinar-se. Os pontos disponíveis realizam a aplicação dos imunizantes da Pfizer, Astrazeneca, Janssen e Coronavac. Confira o cronograma completo no final da matéria.

Os imunobiológicos da Janssen seguem disponíveis na USF 603 Norte (Arno 71), USF 712 Sul (ASR-SE 75) e na USF Taquari, das 13 às 17 horas, já nas USF 207 Sul (Arso 23) e USF Santa Fé a vacinação acontece das 08 às 13 horas. A Astrazeneca terá aplicação em quatro pontos específicos, sendo na Unidade da 406 Norte (Arne 53), no período da manhã, 1.304 Sul (Arse 131), no período da tarde, na José Hermes (manhã) e na unidade do Taquari (tarde).

A população pode procurar a unidade de maneira espontânea ou realizar o agendamento na plataforma Vacina Já. Os usuários devem apresentar na unidade os documentos pessoais (RG e CPF); cartão do SUS e cartão da vacina.

A Área Técnica da Vigilância em Saúde ressalta que a vacinação contra a Covid-19 está aberta para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos e público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose. Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: primeira dose e depois segunda dose. Após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

Programação da vacinação de 27 a 30 de dezembro nas USFs da Capital

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 13 às 17 horas

USF 210 Sul (Arse 24)

USF 403 Sul (Arso 41)

USF 806 Sul (Arse 82)

USF 1004 Sul (Arse 101)

USF Laurides Milhomem

USF Morada do Sol

USF Alto Bonito

USF Aureny II

USF Santa Bárbara

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Janssen e Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 13 às 17 horas

USF 603 Norte (Arno 71)

USF 712 Sul (ASR-SE 75)

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Janssen, Astrazeneca e Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 13 às 17 horas

USF Taquari

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Coronavac, Astrazeneca e Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 13 às 17 horas

USF 1304 Sul (Arse 131)

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 08 às 12 horas

USF 403 Norte (Arno 41)

USF 108 Sul (Arse 13)

USF 1206 Sul (Arse 122)

USF Bela Vista

USF 405 Norte (Arno 42)

USF 1103 Sul (Arso 111)

USF José Lúcio

USF Novo Horizonte

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Astrazeneca e Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 08 às 12 horas

USF 406 Norte (Arne 53)

USF José Hermes

Unidades para 1° Dose, 2° Dose (Janssen e Pfizer) e dose de reforço

Horário: das 08 às 12 horas

USF 207 Sul (Arso 23)

USF Santa Fé