Campanha atende reeducandos de Araguacema com materiais para produção de artesanato

Para possibilitar que os reeducandos da Cadeia Pública de Araguacema, a 297 km de Palmas, continuem produzindo peças de artesanato para remição da pena, profissionais da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) realizaram uma campanha solidária para arrecadar materiais utilizados por eles na produção das peças.

“É muito bom verificar esse envolvimento em uma campanha tão importante para os detentos de Araguacema. O trabalho significa remição de pena para eles, mas sem dúvida tem um significado muito maior quando em tempos de pandemia estão privados de tantas coisas e do contato com os familiares. De modo que o artesanato acaba ocupando a mente e o tempo e isso é muito importante”, destaca a defensora pública Letícia Amorim, que teve iniciativa da campanha após detectar a demanda durante atendimento no local. “Obrigada de coração a todos que contribuíram com essa campanha”, acrescentou.

Integrante da equipe multidisciplinar da DPE em Paraíso do Tocantins, que colaborou com a campanha, a pedagoga Natasha Rodrigues de Sousa falou da satisfação de participar de uma ação como esta. “Com esse ato de generosidade, podemos proporcionar para os reeducandos a oportunidade não só de remir a pena, mas adquirir portas abertas através do conhecimento e aprendizado com os trabalhos artesanais”, comentou.

Gratidão também é o sentimento compartilhado pela assistente social Maria de Jesus Jardim dos Reis. “Eu acho muito importante ajudar o próximo. Na hora que a Dra. Leticia [defensora pública] me convidou para auxiliá-la na realização da campanha solidária, me dispus imediatamente, pois não poderia perder a oportunidade de fazer o bem e contribuir com a ressocialização deles. O trabalho tem a ver com ser útil, condição preponderante para a realização humana”, apontou a assistente social.

Os materiais arrecadados já foram entregues aos reeducandos da Cadeia Pública de Araguacema.